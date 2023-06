নিউজ ডেস্ক, 29 মে’ : জিঘাংসাৰ চৰম সীমা ৷ দিল্লীৰ শ্বাহবাদ অঞ্চলৰ এটা ব্যস্ত ৰাজপথত জনসমাগমৰ মাজতে এক বৰ্বৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Horrifying Murder in Delhi)৷ দেওবাৰে নিশা ৰাজধানী চহৰ দিল্লীৰ এটা ব্যস্ত গলীত প্ৰেমিকে নিজ প্ৰেমিকাক উপৰ্যুপৰি প্ৰায় 20 বাৰতকৈও অধিক ছুৰীৰে আক্ৰমণ কৰিয়েই ক্ষান্ত নাথাকি শিলেৰে থেতেলিয়াই হত্যা কৰে ৷ এই শিহৰণকাৰী সমগ্ৰ ঘটনা বন্দী হৈছিল চিচিটিভি কেমেৰাত (Minor girl stabbed over 20 times)৷

ঘটনা অনুসৰি শনিবাৰে নাবালিকা প্ৰেমিকা আৰু প্ৰেমিক ছাহিলৰ মাজত কাজিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ কাজিয়াৰ পিচতে নাবালিকা প্ৰেমিকাগৰাকীয়ে তেওঁৰ বন্ধুৰ পুত্ৰৰ জন্মদিনৰ পাৰ্টীলৈ বুলি গৈছিল (minor girl was brutally stabbed to death) ৷ তাৰ পিচতে উত্তৰ পশ্চিম দিল্লীৰ শ্বাহবাদ দুগ্ধ অঞ্চলত কিশোৰীগৰাকীক ছাহিলে আগভেটি ধৰে ৷ ছাহিলে হাতত থকা এখন ছুৰীৰে অতৰ্কিতে কিশোৰীগৰাকীক জনসমাগমৰ মাজতে উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ কৰে (Girl brutally murdered in Delhi by boyfriend) ৷ ছাহিলে এবাৰ দুবাৰেই নহয় প্ৰায় 20 বাৰতকৈও অধিক কিশোৰীগৰাকীক উপৰ্যুপৰি ছুৰীৰে আঘাত কৰে ৷ ইয়াতেই ক্ষান্ত নাথাকি ছাহিলে পথৰ কাষতে থকা এটা শিল উঠাই কিশোৰীগৰাকীৰ মূৰত প্ৰহাৰ কৰে ৷

এই ঘটনা সংঘটিত কৰি ছাহিলে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে ৷ ঘটনাস্থলীত তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি হৈ থকা অৱস্থাত কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ৷

হত্যাৰ পিচত পলাতক অভিযুক্তটোক সোমবাৰে বিয়লি উত্তৰ প্ৰদেশৰ বুলন্দচহৰৰ সমীপৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ দিল্লী আৰক্ষীৰ জনসংযোগ বিষয়া সুমন নলৱাই ঘটনা সন্দৰ্ভত কয় যে, ইতিমধ্যে হত্যাকাৰী ছাহিলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে (accused arrested)৷ ছাহিল ফ্ৰীজ আৰু এচি মেকানিক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল ৷ চিচিটিভি ভিডিঅ'টোত, ঘটনাটো সংঘটিত হৈ থকাৰ সময়ত লোকসকলক ছাহিলে আক্ৰমণ কৰি থকাৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰি পাৰ হৈ যোৱা দেখা গৈছে ৷ কিন্তু ছাহিলক বাধা দিবলৈ কোনেও চেষ্টা কৰা দেখা নগ’ল ৷

হত্যাকাণ্ডটোৰ আঁৰৰ কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷ মৃত কিশোৰীগৰাকী শ্বাহবাদ ডেইৰীৰ জে জে কলনীৰ বাসিন্দা আছিল ৷

কিশোৰীগৰাকী পিতৃয়ে দাখিল কৰা অভিযোগৰ ভিত্তিত শ্বাহবাদ দুগ্ধ আৰক্ষী থানাত ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ৩০২ (হত্যা) ধাৰাৰ অধীনত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । এই জঘন্য ঘটনাৰ পিচতে দিল্লী মহিলা আয়োগৰ অধ্যক্ষা স্বাতী মালিৱালে আৰক্ষীক তীব্ৰ সমালোচনা টুইটত উল্লেখ কৰে, "দিল্লীত এগৰাকী নাবালিকা ছোৱালীক নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হৈছে । এইটো অতি দুখজনক আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক । অপৰাধীসকল নিৰ্ভীক হৈ পৰিছে, আৰক্ষীৰ প্ৰতি কোনো ভয় নাই । উপ-ৰাজ্যপাল ছাৰ, চহৰখনৰ আইন-শৃংখলা আপোনাৰ দায়িত্বত, কিবা এটা কৰক ৷"

লগতে মালিৱালে উল্লেখ কৰে যে, ১৬ বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীক ৰাজপথত নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হৈছে, তাইৰ কি দোষ আছিল ? যদি এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে তেনেহ’লে অপৰাধীৰ নিষ্ঠুৰতাৰ কোনো সীমা নাথাকিব বুলি মালিৱালে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ৷ বিজেপি নেতা কপিল মিশ্ৰাই হত্যাকাণ্ডটো শ্ৰদ্ধা ৱাকাৰৰ সৈতে তুলনা কৰে ৷ কিশোৰীগৰাকীৰ শৰীৰত কেইবাটাও অংশত কটাৰ দাগ দেখা পোৱা গৈছিল ।

আপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা আতিশীয়ে উপ ৰাজ্যপালক সমালোচনা কৰি টুইটত উল্লেখ কৰিছিল," দিল্লীত পুনৰ নিৰ্ম হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ শ্ৰদ্ধাই (ৱাকাৰ) এতিয়ালৈকে ন্যায় পোৱা নাই । নাজানো আৰু কিমান শ্ৰদ্ধা এই বৰ্বৰতাৰ ভুক্তভোগী হ'ব ! মই উপ ৰাজ্যপালক মনত পেলাই দিব বিচাৰো যে সংবিধানে তেওঁক দিল্লীৰ জনসাধাৰণক সুৰক্ষা দিয়াৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছে । কিন্তু তেওঁলোকে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ কাম বন্ধ কৰিবলৈ সময়ৰ অপব্যয় কৰে। মই উপ ৰাজ্যপালক দিল্লীৰ মহিলাসকলৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি মনোযোগ দিবলৈ হাত জোৰ কৰি অনুৰোধ জনাইছো ৷ এতিয়া দিল্লীত মহিলা একেবাৰে সুৰক্ষিত নহয় ৷"