নেশ্যনেল ডেস্ক, ১৭ ডিচেম্বৰ: দেখাত প্ৰায় আপেলৰ দৰে, অত্যন্ত সুস্বাদু এবিধ বিশেষ ফললৈ Geographical Indication টেগ । লাডাখে প্ৰথমবাৰৰ বাবে লাভ কৰিলে Geographical Indication টেগ । খুবেই মিঠা বুলি জনাজাত ৰাক্তচি কাৰ্পো এপ্ৰিকট নামৰ ফলবিধক Geographical Indication টেগ প্ৰদান কৰা হৈছে(Gi tagging of Ladakh apricot) । এই টেগ মুখ্যতঃ পৃথিৱীৰ যিকোনো প্ৰান্তৰ এক নিৰ্দিষ্ট এলেকাৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা কৃষিজাত, প্ৰাকৃতিক, বা নিৰ্মিত সামগ্ৰী, হস্তশিল্প, আৰু ঔদ্যোগিক সামগ্ৰীৰ বাবে কৰা হয় ।

Geographical Indication টেগ লাভ কৰাৰ পাছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে লাডাখৰ ৰাক্তচি কাৰ্পো এপ্ৰিকটৰ খেতি কৰা কৃষকসকল । লেহৰ ডিফেন্স ইনষ্টিটিউট অৱ হাই অল্টিটিউড ৰিচাৰ্ছৰ এজন জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী ড০ চেৰিং ষ্টবদানে কয় যে এই টেগিঙে অঞ্চলটোৰ স্থানীয় কৃষকসকলক যথেষ্ট লাভান্বিত কৰিব । তেওঁ কৈছিল যে জিআই টেগৰ প্ৰৱৰ্তনৰ ফলত অঞ্চলটোত এপ্ৰিকটৰ জনপ্ৰিয়তা আৰু উৎপাদন বৃদ্ধি পাব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

অনন্য বৈশিষ্ট্যবোৰৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰি ষ্টবদানে কয় যে লাডাখৰ থলুৱা এপ্ৰিকট জেনোটাইপ যেনে ৰক্তচি কাৰ্পো এপ্ৰিকটত এটা বগা বীজৰ আৱৰণ আছে যিটো লাডাখৰ বাহিৰে পৃথিৱীৰ কোনো ঠাইত পোৱা নাযায় । এইটো গ্ৰাহকসকলে সতেজ ব্যৱহাৰৰ বাবে আটাইতকৈ বেছি পছন্দ কৰে(Ladakh apricot Image shared by Dr Tsering) । ইয়াৰ উপৰিও, ৰাক্তচি কাৰ্পো এপ্ৰিকটত মুগা আৱৰণ যুক্ত ফলতকৈ যথেষ্ট বেছি চৰ্বিটল থাকে(Raktsey Karpo or apricot of Ladakh region) ।

জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানীজনে লগতে কয় যে লাডাখ ভাৰতৰ এপ্ৰিকটৰ সৰ্ববৃহৎ উৎপাদক(Ladakh apricot get Geographical identification tag) । প্ৰতি বছৰে মুঠ ১৫,৭৮৯ টন উৎপাদনৰ কৰে । দেশৰ ভিতৰত ৬২% এপ্ৰিকট উৎপাদন হয় লাডাখত । পূৰ্বতে উৎপাদিত এপ্ৰিকটৰ বেছিভাগ স্থানীয়ভাৱে খোৱা হৈছিল আৰু কম পৰিমাণৰ শুকান এপ্ৰিকট বিক্ৰী কৰা হৈছিল । ইয়াৰ ফলত কৃষকসকলৰ বৃহৎ লোকচান হৈছিল কিয়নো ইয়াৰ ৫০% লোকচান হৈছিল কৃষকসকলৰ । লাডাখ ইউটি হোৱাৰ পিছত, ফলটো ২০২১ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অঞ্চলটোৰ বাহিৰলৈ ৰপ্তানি কৰা হৈছিল ।

তেওঁ কয় যে এই অঞ্চলত উচ্চ-উচ্চতাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক পৰিস্থিতিয়ে এপ্ৰিকটৰ মিঠা বৃদ্ধিত হোৱাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । তেওঁ লগতে কয় যে লগতে, লাডাখৰ এপ্ৰিকটবোৰ দেৰিকৈ পকে । সমগ্ৰ বিশ্বতে, ফলবোৰ জুলাইৰ মাজভাগত চপোৱা হয় । লাডাখত, বতৰৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে পকাত পলম হয় । আগষ্টত এই ফলবোৰ পকিবলৈ ধৰে । সেয়েহে, লাডাখত এপ্ৰিকটৰ তুলনামূলক সুবিধা আছে কিয়নো ই বিশ্ববজাৰৰ মুখ্য এপ্ৰিকট ঋতুৰ সৈতে নিমিলে ।

লগতে পঢ়ক: Modi Tripura Visit : প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ বাবে ত্ৰিপুৰাত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা