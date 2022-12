সচাঁই ভূতৰ তাণ্ডৱ নে আন কিবা !

নেশ্যনেল ডেস্ক, 17 ডিচেম্বৰ: বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সময়তো ভূত-প্ৰেত সম্পৰ্কত মানুহৰ চিৰন্তন আগ্ৰহ আৰু ৰহস্যময়তা শেষ হৈ যোৱা নাই (Ghost in School)৷ ভূত-প্ৰেত সম্পৰ্কে সকলো লোকৰে মতামত বেলেগ বেলেগ ৷ কিছুমান মানুহে ভূত বিশ্বাস কৰে আৰু কোনোৱে আকৌ ইয়াক কেৱল ভ্ৰম বুলিহে গণ্য কৰে ৷ বহুতে আকৌ ভূত স্ব-চক্ষে দেখা পোৱা বুলিও দাবী কৰে ৷ তেওঁলোকৰ মাজৰে একাংশ লোকে তেওঁলোকৰ ভূতৰ সৈতে হোৱা ভয়ংকৰ অভিজ্ঞতাৰ কথাও ব্যক্ত কৰে ৷ অবিশ্বাস্য যেন লাগিলেও ভূতৰ অৱস্থিতিৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি ৷

এইবাৰ মধ্যপ্ৰদেশৰ শ্বাহডোল জিলাত পোহৰলৈ আহিছে ভূতৰ অবিশ্বাস্য ঘটনা (ghost in shahdol school)৷ শ্বাহডোল জিলাৰ অন্তিম প্ৰান্তৰ বিলতিকুৰীৰ ঝিংকবিজুৰী চৰকাৰী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷ শেহতীয়াকৈ বিদ্যালয়খনৰ নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আজৱ কাণ্ডই সকলো দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ৷ ঘটনা অনুসৰি বিদ্যালয়ত পঢ়া ছাত্ৰীসকল বিদ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে হঠাতে তেওঁলোকে অদ্ভুত আচৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে (students start dancing as soon as enter in school) ৷

শিক্ষাৰ্থীসকলে মাটিত শুই কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰে, অদ্ভুত শব্দ কৰি চিঞৰি উঠে ৷ শেহতীয়াকৈ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে একে কাণ্ড কৰা দেখি বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ছাত্ৰীগৰাকীক নিকটৱৰ্তী এখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিছিল ৷ কিন্তু ছাত্ৰীগৰাকীৰ এই আচৰণ দেখি হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষ আচৰিত হৈছিল ৷ ছাত্ৰীগৰাকীৰ ৰোগ সন্দৰ্ভত একো আওভাও নাপায় চিকিৎসালয়ৰ লোকে ছাত্ৰীগৰাকীক চিকিৎসা কৰিবলৈ অমান্তি হয় ৷

এই ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অভিভাৱকসকলো যথেষ্ট আতংকিত হয় ৷ ফলত তেওঁলোকে বিদ্যলয়খনত ভূত থকা বুলি সন্দেহ কৰি ছাত্ৰীগৰাকীক বেজ মাতি জৰা-ফুৰা কৰে ৷ সকলোকে আচৰিত কৰি ছাত্ৰীগৰাকীয়ে তেনে আচৰণ কৰিবলৈ বন্ধ কৰি আকৌ পূৰ্বৰ দৰে সুস্থ হৈ পৰে ৷ এই ঘটনা দেখি বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে ছাত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰৰ লোকো হতভম্ব হয় ৷ সম্প্ৰতি বিদ্যালয়খনত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ এনে আচৰণৰ দেখি এতিয়া বিদ্যালয়খনত এক প্ৰকাৰৰ ভূত আছে বুলি পৰিয়াল আৰু গাওঁবাসীয়ে বিশ্বাস কৰে ৷

এই ঘটনাৰ পিছতে জনজাতীয় উন্নয়ন বিভাগৰ সহকাৰী আয়ুক্ত আনন্দ ৰায় সিনহাই কয়, "এই খবৰ পোৱাৰ লগে লগে বিইঅ'ক ঘটনাস্থলীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল, কিন্তু ছাত্ৰীগৰাকীয়ে কিয় এনে আচৰণ কৰা হৈছিল সেই কথা ধৰা নপৰে ৷ তেওঁলোক মনোৰোগ বিশেষজ্ঞৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব ৷ বৰ্তমান বিদ্যালয়খনৰ সমীপতে থকা আন এখন বিদ্যালয়ত শিশুসকলক পাঠদান কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে ৷"

এইক্ষেত্ৰত ঝিংকবিজুৰী স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ ডাঃ ভূপেন্দ্ৰ সিঙে কয়, "এনে সমস্যা কেৱল 15 ৰ পৰা 16 বছৰৰ ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে, যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ তেজ পৰীক্ষা কৰা হৈছে ৷ এতিয়ালৈ কোনো ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সমস্যা ধৰা পৰা নাই, স্বাস্থ্য বিভাগৰ দলটোৱে নিৰন্তৰ পৰীক্ষা কৰি আছে ৷"

উল্লেখ্য যে এই ঘটনাৰ পূৰ্বেও বিদ্যালয়খনত কেইবাগৰাকী ছাত্ৰীয়ে এনে অদ্ভুত আচৰণ কৰিছিল ৷ এই ঘটনাই অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে৷ ইফাল ছাত্ৰীগৰাকীৰ ভিডিঅ’টো সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপকভাৱে ভাইৰেল হৈছে (school video of exorcism goes viral) ৷

