ছালৰ যত্ন সুস্থ জীৱনশৈলীৰ এটা অংশ । বহু সময়ত ধূলি আৰু প্ৰদূষণৰ বাবে ছালত মলি জমা হয় । ইয়াৰ বাবেই ছালখন নিস্তেজ আৰু নিৰ্জীৱ দেখাবলৈ আৰম্ভ কৰে । অত্যধিক চেবাম উৎপাদনৰ বাবে ছালে মলি সোনকালে আকৰ্ষণ কৰে । আনহাতে বলীউডৰ অভিনেত্ৰীসকলে নিজৰ ছালৰ যথেষ্ট যত্ন লয় । ইয়াৰ ভিতৰত বলীউডৰ অভিনেত্ৰী আলিয়াৰ নামো সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে (Alia Bhatt after pregnancy routine)।

গৰ্ভাৱস্থাৰ পিচত যদি আপুনিও আলিয়া ভাটৰ দৰে গ্ল’য়িং ছাল পাব বিচাৰে তেন্তে তেওঁৰ স্কিনকেয়াৰ ৰুটিন মানি চলিব পাৰে (Alia Bhatt’s Skincare Routine)। শেহতীয়াকৈ অভিনেত্ৰী আলিয়া ভাট আৰু তেওঁৰ ভগ্নী শ্বাহীন ভাটে তেওঁলোকৰ ছালৰ যত্নৰ ৰুটিন সম্পৰ্কে এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰিছে । এই ধৰণৰ ছালৰ যত্নৰ ৰুটিনও মানি চলিব পাৰে (What moisturizer does Alia Bhatt use)।

ক্লিনজিং

আলিয়া ভাটে নিজৰ ছালৰ যত্নৰ আৰম্ভণি কৰে ক্লিনজিঙৰ পৰা (How does Alia Bhatt have such good skin)। অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰথমে ফেচ ৱাছ ব্যৱহাৰ কৰি মুখখন চাফা কৰে । দিনটোৰ আৰম্ভণি কৰক মুখ পৰিষ্কাৰ কৰি (How to get skin like Alia Bhatt)।

টোনিং

আলিয়া ভাটে টোনাৰৰ সলনি মুখৰ বাবে টোনিং মিষ্ট ব্যৱহাৰ কৰে । ইয়াত প্ৰ’বায়’টিক থাকে । ছালৰ মিহি ৰেখা আৰু বলিৰেখা মুক্ত কৰি ৰাখিবলৈ ইহঁতে কাম কৰে । ই আপোনাৰ ছালৰ pH স্তৰ বজাই ৰাখিবলৈ কাম কৰে (Which skincare products Alia Bhatt use)। ব্ৰণ হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে । ই ছালত প্ৰাকৃতিক গ্লো আনিবলৈ কাম কৰে ।

ছিৰাম

অভিনেত্ৰী আলিয়াই টোনিং কৰাৰ পিছত ছালৰ বাবে ছিৰাম ব্যৱহাৰ কৰে । ই ছালখনক হাইড্ৰেটেড কৰি ৰখাৰ কাম কৰে । ইয়াৰ ফলত ছালখন কোমল কৰি ৰখাত সহায় কৰে ।

মইশ্ব’ৰাইজাৰ

আলিয়াই অতি পাতল মইশ্ব’ৰাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰে । এই মইশ্ব’ৰাইজাৰে ছালখনক পুষ্টি প্ৰদানৰ কাম কৰে । অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছে চেৰামাইডযুক্ত মইশ্ব’ৰাইজাৰ । ইয়াৰ ফলত ছালখন কোমল হৈ থাকে ।

ছানস্ক্ৰীণ

ছালৰ বাবে ছানস্ক্ৰীণ ব্যৱহাৰ কৰাটো নিশ্চিত কৰক । সুস্থ ছালৰ বাবে এইটো অতি প্ৰয়োজনীয় । ই ছালখনক ক্ষতিকাৰক UV ৰশ্মিৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ কাম কৰে। ইয়াৰ ফলত ছালখনক ছান টেন আৰু ছান বাৰ্নৰ পৰা ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে ।

লিপ বাম

লগতে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ওঁঠৰ বাবে লিপ বাম ব্যৱহাৰ কৰে । এইটো ওঁঠৰ বাবে অতি উপকাৰী । আপুনি আপোনাৰ ছালৰ যত্নৰ ৰুটিনত লিপ বামও অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে ।

