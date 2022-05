নেশ্যনেল ডেস্ক,২৭ মে': প্ৰথমবাৰলৈ ভাৰতীয় ভাষাৰ গ্ৰন্থই লাভ কৰিলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বুকাৰ বঁটা (Booker Prize to Hindi Novel for 1st time)। হিন্দী উপন্যাস 'টম্ব অফ চেণ্ড'ৰ বাবে লেখক গীতাঞ্জলি শ্ৰীয়ে লাভ কৰিলে এই সন্মান (Geetanjali Shree wins International Booker Prize)। উপন্যাসখনৰ ইংৰাজী অনুবাদক ডেইজি ৰকৱেলৰ সৈতে এই বঁটা লাভ কৰে ভাৰতৰ লেখিকাগৰাকীয়ে । বৃহস্পতিবাৰে লণ্ডনত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত এই বঁটা লাভ কৰি নতুন দিল্লীৰ লেখিকাগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁ এই সন্মান লাভ কৰি অভিভূত হৈ পৰিছে ।

'টম্ব অফ চেণ্ড' গ্ৰন্থখন মূলত উত্তৰ ভাৰতৰ পটভূমিত এগৰাকী ৮০ বছৰীয়া মহিলাৰ জীৱনক লৈ লিখা হৈছে । বুকাৰ বিচাৰকসকলে উপন্যাসখনক আনন্দময় কোলাহল আৰু অপ্ৰতিৰোধ্য উপন্যাস হিচাপে অভিহিত কৰিছে । বঁটা গ্ৰহণ কৰি শ্ৰীয়ে কয় যে তেওঁ কেতিয়াও বুকাৰৰ সপোন দেখা নাছিল আৰু এই সন্মান পাব বুলি কল্পনাও কৰা নাছিল ।

বুকাৰ সন্মান লাভ কৰাৰ লগে লগে আৰু বেছি পঢ়ুৱৈয়ে এই উপন্যাসখন আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰা হৈছে । ইফালে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ভাৰমন্টৰ বাসিন্দা চিত্ৰশিল্পী, লেখিকা আৰু অনুবাদক ৰকৱেলে মূল হিন্দী 'ৰেট সমাধি'ক ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰাৰ বাবে শ্ৰীৰ সৈতে একেলগে তেওঁ মঞ্চত বঁটা গ্ৰহণ কৰে ।

বুকাৰ জুৰীক উপন্যাসখনে প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ট্ৰেজেডীক উপস্থাপন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে শ্ৰীৰ কৌতুকপূৰ্ণ সুৰ আৰু উচ্ছ্বসিত ৱৰ্ডপ্লেৰ ফলত গ্ৰন্থখন বেছি আকৰ্ষণীয়, ধেমেলীয়া আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে মৌলিক হোৱা দেখা গৈছে । তিনিখন উপন্যাস আৰু কেইবাটাও কাহিনী সংকলনৰ লেখিকা মৈনপুৰীত জন্মগ্ৰহণ কৰা শ্ৰীয়ে এতিয়ালৈ বহু গ্ৰন্থ ইংৰাজী, ফৰাচী, জাৰ্মান, ছাৰ্বিয়ান আৰু কোৰিয়ান ভাষালৈ অনুবাদ কৰিছে ।

গীতাঞ্জলি শ্ৰীৰ 'টম্ব অফ চেণ্ড' গ্ৰন্থখন ৬খন গ্ৰন্থৰ পৰা বাছনি কৰা হৈছে । বাকীসমূহ গ্ৰন্থ হৈছে বৰা চুঙৰ দ্বাৰা 'Cursed Bunny', যিখন কোৰিয়া ভাষাৰ পৰা এণ্টন হুৰে অনুবাদ কৰিছে ; জন ফছেৰ 'A New Name: Septology VI-VII', যিখন নৰৱেৰ ডেমিয়ন চাৰ্লছৰ দ্বাৰা অনুবাদ কৰা হৈছিল ; মিকো কাৱাকামিৰ দ্বাৰা 'Heaven', যিখন চেমুৱেল বেট আৰু ডেভিদ বয়েডে জাপানীজৰ পৰা অনুবাদ কৰিছে ; ক্লডিয়া পিয়েৰোৰ 'Elena Knows', যিখন ফ্ৰাঞ্চিছ ৰিডলেয়ে স্পেনিছৰ পৰা অনুবাদ কৰিছে ; ওলগা টোকাৰ্কজুকৰ 'The Books of Jacob', যিখন জেনিফাৰ ক্ৰফ্টয়ে পোলিশৰ পৰা অনুবাদ কৰিছিল । এই বছৰ বিচাৰকসকলে ১৩৫ খন গ্ৰন্থ বাছনি কৰিছে আৰু ২০২২ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সকলো তালিকাভুক্ত লেখক আৰু অনুবাদকে ২,৫০০ জিবিপিকৈ দিয়া হ'ব ।

