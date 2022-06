নেশ্যনেল ডেস্ক,১৫ জুন : সিদ্ধু মুছেৱালা হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত লৰেঞ্চ বিষ্ণৈক ৭ দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ (Lawrence Bishnoi remanded to police custody)। মানচা আদালতে বুধবাৰে লৰেঞ্চ বিষ্ণৈইক আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে । লগে লগে পাঞ্জাৱ আৰক্ষীয়ে বিষ্ণৈক মোহালীৰ খাৰাদ চিআইএ ষ্টাফ কাৰ্যালয়লৈ লৈ যায় (Gangster Bishnoi was brought to Mohali CIA staff office)। বিষ্ণৈক ইয়াতে জেৰা চলোৱা হ'ব ।

লৰেঞ্চ বিষ্ণৈক চিআইএ ষ্টাফ কাৰ্যালয়ত চিদ্ধু মুছেৱালা হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত এণ্টি-গেংষ্টাৰ দলে জেৰা চলাব (Lawrence Bishnoi to be interrogated at CIA staff office)। পাঞ্জাৱ আৰক্ষীৰ চাৰিটা দলে এই তদন্ত কৰিব । তেওঁলোকৰ ভিতৰত এডিজিপি ইণ্টেলিজেঞ্চৰ এটা দল আছে, যিয়ে চিদ্ধু মুছেৱালা হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত লৰেঞ্চ বিষ্ণৈক জেৰা কৰিব । দ্বিতীয়টো টাস্ক ফ'ৰ্চৰ মুৰব্বীৰ নেতৃত্বত এটা এণ্টি-গেংষ্টাৰ দল আৰু তৃতীয় দলটো বাটিণ্ডাৰ আইজি ৰেঞ্জৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হৈছে ।

ভিজিলেন্স ব্যুৰ'ৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলেও অনুসন্ধান চলাব । জানিব পৰা মতে বিষ্ণৈক জেৰাৰ সময়ত প্ৰায় ৫০ টাকৈ প্ৰশ্ন কৰা হ'ব । আৰক্ষী সূত্ৰৰ মতে, দিল্লীৰ পৰা মানচালৈ অনাৰ সময়ত পাঞ্জাৱ আৰক্ষীৰ দলটোৱে লৰেঞ্চক বুলেট প্ৰুফ বাহনতো সোধা-পোছা কৰিছিল ।

আনহাতে, দিল্লীৰ আদালতে পাঞ্জাৱ আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিছিল যে কনভয়টো বাটত ক'তো ৰ'ব নোৱাৰিব আৰু পোনে পোনে মানচাত উপস্থিত হ'ব লাগিব । প্ৰায় ৫ ঘণ্টা যাত্ৰাৰ সময়ত, আৰক্ষীৰ চাৰিটা দলৰ বিষয়াসকলে বিষ্ণৈক বাৰে বাৰে সুধিছিল যে মুছেৱালাক কিয় হত্যা কৰা হৈছিল ? কোনে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল ? কিন্তু বিষ্ণৈয়ে এতিয়ালৈকে আৰক্ষীৰ সন্মুখত এটাও প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

