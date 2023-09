নেশ্যনেল ডেস্ক, 9 ছেপ্টেম্বৰ: ভাৰতে শনিবাৰে ‘গোলকীয় জৈৱ ইন্ধন সহযোগিতা’ (Global Biofuel Alliance) আৰম্ভ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে আৰু বিশ্বব্যাপী পেট্ৰ’লৰ সৈতে ইথানল মিশ্ৰণ 20 শতাংশলৈ লৈ যোৱা পদক্ষেপৰ সৈতে জি-২০ ৰাষ্ট্ৰসমূহক এই প্ৰচেষ্টাত যোগদান কৰাৰ বাবে আহ্বান জনায় । ‘এক পৃথিৱী’ (One Earth) সন্দৰ্ভত জি-২০ সন্মিলনৰ অধিৱেশনত ভাষণ প্ৰদান কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ‘পৰিৱেশ আৰু জলবায়ু পৰ্যৱেক্ষণৰ বাবে জি-২০ উপগ্ৰহ মিছন’ (G20 Satellite Mission for Environment and Climate Observation) আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়ে আৰু নেতাসকলক ‘Green Credit Initiative’ৰ কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

‘‘আজি সকলো দেশে ইন্ধন মিশ্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত একেলগে কাম কৰা উচিত । আমাৰ প্ৰস্তাৱ হৈছে 20 শতাংশলৈকে পেট্ৰ’লত ইথানল মিশ্ৰণ কৰাৰ বাবে বিশ্বস্তৰত এক পদক্ষেপ লোৱা ৷ যিয়ে এক স্থিৰ শক্তি যোগান নিশ্চিত কৰে আৰু লগতে জলবায়ু সুৰক্ষাত অৰিহণা যোগায়,’’ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ কথা বিবেচনা কৰি শক্তি পৰিৱৰ্তন একবিংশ শতিকাৰ বিশ্বৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰয়োজনীয়তা । তেওঁ কয় যে এক সামগ্ৰিক শক্তি পৰিৱৰ্তনৰ বাবে ট্ৰিলিয়ন ডলাৰৰ প্ৰয়োজন আৰু উন্নত দেশসমূহে ইয়াত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । ‘‘ভাৰতৰ লগতে বিশ্বৰ সকলো দেশ আনন্দিত যে উন্নত দেশসমূহে এই বৰ্ষক এক ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে,তেওঁ লগতে কয় ৷

২০০৯ চনত কোপেনহেগেনত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ জলবায়ু আলোচনাত, উন্নত দেশসমূহে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ উন্নয়নশীল দেশসমূহক সহায় কৰিবলৈ 2020 চনৰ ভিতৰত প্ৰতি বছৰে 100 বিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰ প্ৰদান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । কিন্তু উন্নত ৰাষ্ট্ৰসমূহে বাৰে বাৰে এই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল । বিশ্বৰ তৃতীয় সৰ্ববৃহৎ তেল উপভোক্তাই ইয়াৰ জি-20 সভাপতিত্বৰ সময়ত আগবঢ়োৱা ‘গ্লোবেল ইন্ধন এলায়েন্সে’ 2015 চনত নতুন দিল্লী আৰু পেৰিছৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আন্তৰ্জাতিক সৌৰ মিত্ৰজোঁট (আইএছএ)ক প্ৰতিফলিত কৰে যাতে সকলোৱে পৰিষ্কাৰ আৰু সুলভ সৌৰ শক্তি আহৰণ কৰিব পাৰে ৷

এই মাহৰ আৰম্ভণিতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে PTIক এক বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত কয় যে 20 টা মুখ্য অৰ্থনীতিৰ গোটৰ সদস্যসকলৰ মাজত জৈৱ ইন্ধনৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বব্যাপী মিত্ৰতাৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰস্তাৱে বিশ্বব্যাপী শক্তি পৰিৱৰ্তনৰ সমৰ্থনত বহনক্ষম জৈৱ ইন্ধন প্ৰয়োগ ত্বৰান্বিত কৰাত সহায় কৰিব । তেওঁ কয়, ‘‘উন্নয়নশীল দেশসমূহে তেওঁলোকৰ শক্তি পৰিৱৰ্তন আগবঢ়াবলৈ বিকল্প সৃষ্টি কৰাৰ বাবে এনে মিত্ৰতাৰ লক্ষ্য হৈছে ।’’

‘‘বৃত্তাকাৰ অৰ্থনীতিৰ (Circular Economy) দৃষ্টিকোণৰ পৰা জৈৱ ইন্ধনো গুৰুত্বপূৰ্ণ । বজাৰ, বাণিজ্য, প্ৰযুক্তি আৰু নীতি এনে সুযোগ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতাৰ সকলো দিশ গুৰুত্বপূৰ্ণ,’’ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় । জৈৱ ইন্ধন হৈছে শক্তিৰ এক নৱীকৰণযোগ্য উৎস ৷ খাৰুৱা তেলৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ 85 শতাংশতকৈ ওপৰৰ আমদানি কৰা ভাৰতে ক্ৰমান্বয়ে শস্যৰ খেতি, উদ্ভিদৰ আৱৰ্জনা আৰু কঠিন আৱৰ্জনাৰ দৰে সামগ্ৰীৰ পৰা ইন্ধন উৎপাদন কৰাৰ ক্ষমতা অৰ্জন কৰিছে ৷

ভাৰতে 2025 চনৰ ভিতৰত কুঁহিয়াৰ আৰু কৃষি আৱৰ্জনাৰ পৰা আহৰণ কৰা ইথানলৰ মিশ্ৰণ পেট্ৰ’লৰ সৈতে 20 শতাংশলৈ দুগুণ কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ৷ গোলকীয় জৈৱ ইন্ধন সহযোগিতাৰ উদ্দেশ্য হৈছে সহযোগিতা ৰক্ষা কৰা আৰু পৰিবহনকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বহনক্ষম জৈৱ ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি কৰা ৷

ইয়াৰ গুৰুত্ব মুখ্যতঃ বজাৰ শক্তিশালী কৰা, বিশ্বব্যাপী জৈৱ ইন্ধন বাণিজ্যৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা আৰু বিশ্বব্যাপী ৰাষ্ট্ৰীয় জৈৱ ইন্ধন কাৰ্যসূচীৰ বাবে কাৰিকৰী সমৰ্থন প্ৰদান কৰা । এনে পদক্ষেপৰ উদ্দেশ্য হৈছে ভাৰতক বৈকল্পিক ইন্ধনলৈ পৰিৱৰ্তনত সহায় কৰা আৰু ইয়াৰ আমদানি বিনিয়োগ হ্ৰাস কৰা ৷ উল্লেখ্য যে 2070 চনৰ ভিতৰত ভাৰতে মুঠ শূন্য কাৰ্বন নিৰ্গমন লক্ষ্যত উপনীত হ’ব বিচাৰে ৷

আনহাতে, ISA-ৰ লক্ষ্য হৈছে সৌৰ শক্তিৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ প্ৰয়োগৰ বাবে 2030 চনৰ ভিতৰত প্ৰয়োজনীয় 1,000 বিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰৰ অধিক বিনিয়োগ সংগ্ৰহ কৰা । আন্তৰ্জাতিক শক্তি সংস্থাই (International Energy Agency) অনুমান কৰিছে যে 2050 চনৰ ভিতৰত বিশ্বৰ শক্তি প্ৰণালীক শূন্য প্ৰদূষণৰ দিশত আগুৱাই নিবলৈ 2023 চনৰ ভিতৰত বিশ্বব্যাপী বহনক্ষম জৈৱ ইন্ধন উৎপাদন তিনিগুণ হ'ব লাগিব । তৰল জৈৱ ইন্ধনে 2022 চনত মুঠ পৰিবহন শক্তি যোগানৰ 4 শতাংশতকৈও অধিক অংশ প্ৰদান কৰিছিল ।

