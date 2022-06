নেশ্যনেল ডেস্ক,২৪ জুন : অহা ২০২৩ চনত ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ'ব শীৰ্ষ স্তৰীয় জি-২০ বৈঠক (G20 meeting to be held in India next year)। ইতিমধ্যে এই বৈঠক আয়োজনৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে । লক্ষণীয়ভাৱে দেশৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে বৈঠকৰ বাবে বিভিন্ন স্থান বাছনি কৰিছে । স্থানসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে জম্মু-কাশ্মীৰ (G20 meeting in Jammu and Kashmir)।

ইতিমধ্যে জম্মু-কাশ্মীৰ চৰকাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া জি-২০ বৈঠকৰ বাবে এখন পাঁচ জনীয়া সমন্বয়ৰক্ষী সমিতি গঠন কৰিছে (Coordination Committee constituted for G20 meeting)। চৰকাৰৰ গৃহ আৰু নগৰ উন্নয়ন বিভাগৰ প্ৰধান সচিব, পৰিবহণ বিভাগৰ আয়ুক্ত/সচিব, পৰ্যটন বিভাগৰ আয়ুক্ত/সচিব, হস্পিতালিটি আৰু প্ৰট'কল বিভাগ আৰু সংস্কৃতি বিভাগৰ আয়ুক্ত/সচিবক এই সমিতিৰ সদস্য হিচাপে অন্তৰ্ভূক্ত কৰিছে । গৃহ আৰু নগৰ উন্নয়ন বিভাগৰ প্ৰধান সচিবক সমিতিখনৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ।

জি-২০ বৈঠকৰ বাবে সমন্বয়ৰক্ষী সমিতি গঠন

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মতে জি-২০ বিশ্বৰ ১৯ খন দেশ আৰু ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ দ্বাৰা গঠিত । সংবিধানৰ ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল হোৱাৰ পাছত জম্মু আৰু কাশ্মীৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এইখন প্ৰথম বৃহৎ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন হ'ব ।

উল্লেখ্য যে যোৱা বছৰ ছেপ্টেম্বৰত, কেন্দ্ৰীয় বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলক জি-২০ ৰ বাবে ভাৰতৰ শ্বেৰ্পা হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল । বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে কৈছিল যে ভাৰতে ২০২২ চনৰ ১ ডিচেম্বৰৰ পৰা জি-২০ৰ সভাপতিত্ব গ্ৰহণ কৰিব আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে ২০২৩ চনত জি-২০ নেতাৰ সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰিব ।

লগতে পঢ়ক:Relief to Afghanistan : ভূমিকম্পপীড়িত আফগানিস্তানলৈ ভাৰতৰ সাহায্য