নেশ্যনেল ডেস্ক,১৭ এপ্ৰিল : শেহতীয়াকৈ হৈ যোৱা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ বিৰোধীয়ে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাই থকাৰ মাজতে বিজেপিয়ে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে (BJP gears up for upcoming elections)। কিয়নো ২০২৩ চনৰ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত কেইবাখনো ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন (Upcoming assembly election in the country)। চলিত বছৰৰে শেষলৈ গুজৰাট আৰু হিমাচল প্ৰদেশত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন । ২০২৩ চনত হ'ব কৰ্ণাটক,মধ্য প্ৰদেশ, ৰাজস্থান আৰু ছট্টিশগড়ৰ নিৰ্বাচন ।

বিজেপিয়ে আগতীয়াকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে । নিৰ্বাচন হ'বলগীয়া ৰাজ্যসমূহলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীকে ধৰি দলৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে ভ্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছে । মধ্য প্ৰদেশ, ৰাজস্থান আৰু ছট্টিশগড়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ছেমি ফাইনেল হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে ।

বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে গুজৰাট আৰু হিমাচল প্ৰদেশত এই বছৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে (BJP started campaign for upcoming election)। শেহতীয়াকৈ হৈ যোৱা নিৰ্বাচনত পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত চাৰিখন ৰাজ্যতে বিজেপিৰ বিজয়ৰ পাছত দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দ্বিতীয়টো গুজৰাট ভ্ৰমণলৈ যাব (PM Modi visits Gujarat)। ইফালে দলৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ কৰ্মীয়ে কোৱা মতে জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী আৰু নেতাসকলে চৰকাৰী কাৰ্যসূচীসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিবলৈ আৰু প্ৰস্তুতিৰ বুজ ল'বলৈ সঘনাই নিৰ্বাচনমুখী ৰাজ্যসমূহলৈ ভ্ৰমণ কৰিব ।

বিজেপিৰ সভাপতি জে পি নাড্ডাইও নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । চিমলাত এটা ৰোড শ্ব'ৰ জৰিয়তে নেতাগৰাকীয়ে দলীয় প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু দলৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ ল'বলৈ হিমাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন ঠাইত কেইবাখনো বৈঠকৰ আহ্বান জনাইছে ।

দেওবাৰে নাড্ডা দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে কৰ্ণাটকলৈ যাব । ঐতিহাসিক আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানসমূহ ভ্ৰমণ কৰাৰ সময়ত নাড্ডাই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্য নিৰ্বাহক সভাৰ সামৰণি অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰিব । নাড্ডাই অহা বছৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ ৰাজস্থানলৈও গৈছিল । কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে প্ৰস্তুতিৰ বুজ ল'বলৈ দক্ষিণৰ ৰাজ্য কৰ্ণাটক ভ্ৰমণ কৰিছিল আৰু 'মিছন ১৫০+'ৰ ৰণশিঙা বজাইছিল ।

মধ্য প্ৰদেশতো দলৰ স্থিতি শক্তিশালী কৰাৰ বাবে বিজেপিয়ে কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে । সূত্ৰৰ মতে বিজেপিৰ বুথ সমিতি গঠন পূৰ্ণ গতিত চলি আছে আৰু অহা মাহত সম্পূৰ্ণ হ'ব ।

