স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্যৰ লগতে সুস্থ হৈ থাকিবলৈ শাৰীৰিক ক্ৰিয়া-কাৰ্যকলাপো অতি প্ৰয়োজনীয় । এই কাৰণেই স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলে সকলোকে শাৰীৰিকভাৱে সক্ৰিয় হ’বলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে (benefits of swimming)। নিজকে শাৰীৰিকভাৱে সক্ৰিয় কৰি ৰাখিবলৈ বহু ধৰণৰ যোগাসন, ৱৰ্কআউট আৰু ব্যায়াম আদি কৰিব পাৰি (swimming health benefits)। কিন্তু আপুনি জানেনে যে কিছুমান খেলৰ জৰিয়তেও আপুনি নিজকে শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সুস্থ কৰি ৰাখিব পাৰে । হয়, এনে বহু খেল আছে, যিয়ে আমাক ফিট হৈ থাকিবলৈ সহায় কৰে । সাঁতোৰো হৈছে তেনেই একপ্ৰকাৰৰ খেল, যিটো কৰি আমি কেৱল শাৰীৰিকভাৱে নহয় মানসিকভাৱেও সুস্থ হৈ থাকিব পাৰো (5 benefits of swimming)। গতিকে জানো আহক সাঁতোৰৰ লাভলাভসমূহ-

মানসিক চাপৰ উপশম পোৱাত লাভদায়ক সাঁতোৰ

সাঁতোৰে আমাক শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ কৰি ৰখাই নহয়, মানসিক সমস্যাৰ পৰাও সকাহ দিয়ে (Benefits of Swimming)। যদি আপুনি মানসিক চাপৰ সৈতে যুঁজি আছে তেন্তে ইয়াৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ সাঁতোৰ এক উত্তম বিকল্প (health benefits of swimming)। দৈনিক সাঁতোৰে উদ্বেগ, মানসিক চাপ আৰু হতাশা দূৰ কৰাত সহায় কৰে (Swimming is beneficial for relieving stress)।

অনিদ্ৰাৰ পৰা মুক্তি

যদি আপুনি অনিদ্ৰাৰ সমস্যাত ভুগিছে, তেন্তে ইয়াৰ বাবে সাঁতোৰ অতি উপযোগী হ’ব পাৰে । দৈনিক সাঁতুৰিলে আপোনাৰ অনিদ্ৰাৰ সমস্যা দূৰ কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ টোপনি ভাল হোৱাটো সহায় কৰে (Relief from insomnia)।

হৃদযন্ত্ৰ সুস্থ কৰি ৰাখে

আজিকালি হৃদযন্ত্ৰৰ সৈতে জড়িত বহু সমস্যা মানুহৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা যায় । এনে পৰিস্থিতিত যদি আপুনি আপোনাৰ হৃদযন্ত্ৰৰ বিশেষ যত্ন ল’ব বিচাৰে তেন্তে ইয়াৰ বাবেও সাঁতোৰ অতি ফলপ্ৰসূ বুলি প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে (It keeps the heart healthy)। আচলতে সাঁতুৰিলে হৃদৰোগ আৰু ৰক্তচাপৰ দৰে সমস্যাৰ সম্ভাৱনা কম হয় । কেৱল এয়াই নহয়, যদি আপুনি দৈনিক সাঁতোৰে তেন্তে ই হাৰ্ট এটেকৰ সম্ভাৱনাও দূৰ কৰে ।

হাঁপানীত ফলপ্ৰসূ

যদি আপুনি হাঁপানী ৰোগী, তেন্তে সাঁতোৰ আপোনাৰ বাবে অতি উপকাৰী বুলি প্ৰমাণিত হ’ব । আচলতে সাঁতোৰৰ সময়ত উশাহ-নিশাহ বহু সময় বন্ধ কৰি ৰাখিব লাগে, যাৰ বাবে হাওঁফাওঁৰ কাম কৰাৰ ক্ষমতা বাঢ়ি যায় (Effective in asthma)। লগতে, আপুনি আপোনাৰ উশাহ-নিশাহৰ ওপৰত ভালদৰে নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব পাৰে । এনে পৰিস্থিতিত হাঁপানী ৰোগত সাঁতুৰিলে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে যথেষ্ট উপকাৰী ।

ওজন হ্ৰাস কৰাত ফলপ্ৰসূ

নিয়মীয়াকৈ সাঁতুৰিও আপুনি ওজন কমাব পাৰে (Effective in weight loss)। দৰাচলতে সাঁতোৰে শৰীৰৰ কেলৰি বাৰ্ণ কৰাত সহায় কৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ ওজন হ্ৰাস হয় । এক গৱেষণাৰ মতে, দৈনিক ৩০ মিনিট সাঁতুৰিলে শৰীৰৰ প্ৰায় ৪৪০ কেলৰি হ্ৰাস পায় ।

