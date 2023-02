এনেধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী, যিবোৰ আমি প্ৰায় দৈনিক খাওঁ, যেনে চালাড । অৱশ্যে আয়ুৰ্বেদত কিছুমান খাদ্যক গধুৰ খাদ্য বুলি গণ্য কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ সেইবোৰ দৈনিক খোৱাটো উচিত নহয়(top 10 foods you should never eat again)। এই অনুযায়ী আজি আপুনি খোৱা খাদ্যই হয় আপোনাৰ বাবে ঔষধৰ কাম কৰিব নতুবা লাহে লাহে ই শৰীৰত বিষ বিয়পাই দিব । গতিকে যদি আপুনি এটা সুস্থ শৰীৰ বিচাৰে তেন্তে এই খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ দৈনিক গ্ৰহণ কৰা উচিত নহয়(5 foods that you shouldnt eat every day)।

৫ টা খাদ্য সামগ্ৰী যিসমূহ প্ৰতিদিনে খাব নালাগে

উৰহি

এই পাচলিবিধ খুবেই পচন্দ কৰা হয়, কিন্তু ই পেটত গধুৰ আৰু একে সময়তে বাট আৰু পিত্ত দুয়োটাকে বেয়া কৰি তোলে । শুক্ৰাণুৰ বাবে ভাল নহয় আৰু লগতে ৰক্তক্ষৰণৰ বিকাৰৰ বাবেও উচিত নহয় ।

ৰঙা মাংস

গো-মাংস, গাহৰিৰ মাংস, ছাগলী মাংসৰ দৰে ৰঙা মাংসবোৰ হজম হ’বলৈ সময় লাগে, গতিকে কেতিয়াবা ইয়াক খালে কোষ্ঠকাঠিন্যও হোৱা দেখা যায় । ৰঙা মাংস অতিমাত্ৰা সেৱন কৰিলেও অন্ত্ৰৰ কৰ্কট ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ।

শুকান শাক-পাচলি

শুকান শাক-পাচলি পেটৰ বাবে গধুৰ আৰু হজম কৰাত কঠিন হৈ পৰে । যদি সেইবোৰ অতিৰিক্তভাৱে সেৱন কৰা হয়, তেন্তে পৰিস্থিতি আৰু সংকটজনক কৰি তোলে । আয়ুৰ্বেদৰ মতে মূলাৰ ঔষধি গুণ আছে যদিও ই উষ্ণ প্ৰকৃতিৰ আৰু কাফাৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ কাম কৰে । আনহাতে দৈনিক কেঁচা মূলা বেছিকৈ সেৱন কৰিলে থাইৰয়ডৰ কাম-কাজত বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে আৰু পটাছিয়ামৰ পৰিমাণো বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ।

কেঁচা মূলা

আয়ুৰ্বেদৰ মতে, মূলাৰ ঔষধি গুণ আছে যদিও ই উষ্ণ প্ৰকৃতিৰ আৰু কাফাৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ কাম কৰে । আনহাতে দৈনিক কেঁচা মূলা বেছিকৈ সেৱন কৰিলে থাইৰয়ডৰ কাম-কাজত বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে আৰু পটাছিয়ামৰ পৰিমাণো বৃদ্ধি কৰিব পাৰে(is it bad to not eat anything for a day)।

Fermented Foods

Fermented খাদ্যই অত্যধিক গৰম উৎপন্ন কৰে আৰু পেটৰ জ্বলা-পোৰা কৰিব পাৰে । লগতে পিত্ত আৰু তেজৰ বিকাৰ হ’ব পাৰে ।

