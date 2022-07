নেশ্যনেল ডেস্ক, 16 জুলাই: দেশত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে ধৰ্ষণৰ ঘৃণনীয় কাণ্ড ৷ শেহতীয়াকৈ পুণৰ সংঘটিত হৈছে দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ঘটনা ৷ দক্ষিণ দিল্লীৰ বসন্ত কুঞ্জ জিলাৰ স্থানীয় অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ( Gang rape at Vasant Kunj in South Delhi) ৷

এই চাঞ্চল্যকৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ অভিযোগত দিল্লী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তিনি ধৰ্ষণকাৰীক (Three persons were arrested by Delhi police on charge of gang-rape)। ৬ আৰু ৭ জুলাইৰ মাজ নিশা সংঘটিত হয় এই জঘন্য কাণ্ড ৷ অপৰাধত ব্যৱহৃত বাহনখনো জব্দ কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে ।

আৰক্ষী বা আন কোনোবা ব্যাক্তিক এই বিষয়ে অৱগত কৰিলে ইয়াৰ পৰিণতি ভয়াৱহ হ’ব বুলি ভুক্তভোগী গৰাকীক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল তিনি অভিযুক্তই আৰু ইয়াৰ পাছত যোৱা বৃহস্পতিবাৰে ভুক্তভোগীগৰাকীক বাসগৃহৰ ওচৰত পেলাই থৈ যায় ।

বসন্ত বিহাৰ আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে (Vasant Vihar police said), থানাত এটা ফোন আহিছিল আৰু তেওঁ নিজকে ভুক্তভোগীৰ পিতৃ বুলি পৰিচয় দিছিল । যুৱতীগৰাকীৰ পিতৃয়ে ফোনযোগে আৰক্ষীক কয় যে "মোৰ ছোৱালীক ৱেগন আৰ গাড়ীত উঠি বন্ধুবৰ্গই দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰিছিল ( Gang-raped by her friends in Wagon R car)। মোৰ জীয়ৰীক বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে ।

পিছত হাস্পাতালত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীৰ ভাষ্য লয় ৷ আৰক্ষীৰ আগত যুৱতী গৰাকীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা বৰ্ণনা কৰি কলে , তেওঁ গাড়ীত তিনিজন বন্ধুৰ সৈতে যাত্ৰা কৰিছিল আৰু যুৱককেইজনে সুৰা ক্ৰয় কৰিবলৈ মহিপালপুৰত বাহনখন ৰখাইছিল" ৷ ভুক্তভোগীৰ উদ্ধৃতি দি দিল্লী আৰক্ষীয়ে কয় যে, "তেওঁক বলপূৰ্বকভাৱে সুৰা পান কৰিবলৈ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল । তাৰ পিছত সিহতে মদ্যপান কৰি যুৱতীগৰাকীক যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল।"

ইতিমধ্যই বসন্ত বিহাৰ আৰক্ষী থানাত ভুক্তভোগীয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ । ইয়াৰ পিছতে দিল্লী আৰক্ষীয়ে বাহনখন যোৱা সমস্ত পথচোৱা স্কেন কৰি আটক কৰে অভিযুক্ত তিনিওকে (Delhi police scanned the whole route through which car travelled and later arrested three accused)।

লগতে পঢ়ক: Rape case in Nalbari: বন্ধুৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ