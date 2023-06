নেশ্যনেল ডেস্ক, 5 জুন : ওড়িশাত আকৌ ৰে’ল দুৰ্ঘটনা (Again Train accident in Odisha)৷ ওড়িশাত শুকুৰবাৰে সংঘটিত হোৱা ৰে’ল দুৰ্ঘটনাৰ উত্তেজনা মাৰ নৌযাওঁতেই এইবাৰ বৰগড়ৰ ভাটলীৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে আন এক ৰে’ল দুৰ্ঘটনা (Another frieght train derailed near bhatli of Bargarh) ৷

জানিব পৰা মতে, এখন মালবাহী ৰে’লে চূণশিল কঢ়িয়াই নি আছিল ৷ তেনেতে হঠাৎ লাইনচ্যুত হৈ পৰে মালবাহী ৰে’লখন ৷ শেহতীয়াকৈ লাভ কৰা খবৰ অনুসৰি, এই ৰে’ল দুৰ্ঘটনাত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই ।

ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে ৰে’ল আৰক্ষীৰ দল । আৰক্ষীৰ দলটোৱে আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাৰ তদন্ত ৷

সবিশেষ পৰৱৰ্তী বাতৰিত...