নিউজ ডেস্ক, ১৭ ডিচেম্বৰ : ফ্ৰান্সৰ প্ৰখ্যাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নিলাম গৃহ ক্ৰিষ্টিজে (international auctioning house Christies in France) ১৯৭২ চনত তামিলনাডুৰ মন্দিৰৰ পৰা চুৰি হোৱা ৫০০ বছৰ পুৰণি নটৰাজ মূৰ্তি এটাৰ নিলাম বন্ধ কৰি দিছে (Nataraj idol stolen from Tamil Nadu temple) । তামিলনাডু আৰক্ষীয়ে বিষয়টোৰ ওপৰত হস্তক্ষেপ কৰাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি জনোৱা হৈছে । উক্ত প্ৰচেষ্টাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ পৰা সংশ্লিষ্ট সকলোৱে প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে (Nataraj idol auction halted in Franch) ।

ইয়াৰ পূৰ্বে ক্ৰিষ্টি ডটকমে তামিলনাডুৰ কোভিলপট্টিৰ পৰা চুৰি হোৱা 15 শতিকাৰ পুৰণি মূৰ্তিটোৰ নিলাম স্থগিত কৰিছিল (15th century idol stolen from TN Kovilpatti) । তামিলনাডুৰ মূৰ্তি শাখাৰ ডিজিপি (Tamil Nadu Idol Wing DGP) কে জয়ন্ত মুৰলীয়ে কয় যে ভাৰতত এইটো এনেধৰণৰ প্ৰথম উদাহৰণ আৰু তেওঁ আৰু সমগ্ৰ মূৰ্তি শাখাৰ চিআইডিয়ে (Idol Wing CID) নিলাম স্থগিত ৰখাৰ বাবে তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাত উৎফুল্লিত অনুভৱ কৰিছে । উল্লেখ্য, ক্ৰিষ্টিয়ে ইয়াৰ ৱেবছাইটত শেহতীয়াকৈ নটৰাজৰ মূৰ্তিটো নিলাম কৰাৰ বাবে জাননী জাৰি কৰিছিল । উক্ত মূৰ্তিটো আছিল তুতিকোৰিন জিলাৰ কোভিলপট্টিৰ কায়াথাৰৰ প্ৰাচীন শ্ৰী কোঠাণ্ডা ৰামেশ্বৰ মন্দিৰৰ । শুকুৰবাৰে 2ৰ পৰা 3 লাখ ইউৰোত মূৰ্তিটো নিলামৰ বাবে স্থিৰ কৰা হৈছিল ।

নিলামৰ নিবিদাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মুৰলীয়ে ১৩ ডিচেম্বৰত এক সতৰ্কতামূলক টুইট কৰি এণ্টিকুইটিজ ক'লিয়েচনক টেগ কৰি সাংস্কৃতিক ৰেকেটাৰিং আৰু ভাৰতীয় পুৰাতাত্ত্বিক জৰীপৰ (Archaeological Survey of India) বিৰুদ্ধে এক আন্তৰ্জাতিক অভিযান চলাই কয় : "ফ্ৰান্স । নিলাম বন্ধ কৰক । এইটো আমাক ঘূৰাই দিয়ক । এইটো এটা ভাৰতৰ তামিলনাডুৰ শ্ৰী কোদান্দাৰামেশ্বৰৰ শিৱ মন্দিৰৰ পৰা চুৰি হোৱা মূৰ্তি । প্ৰমাণ আছে ।" মূৰ্তি শাখাৰ এজন জ্যেষ্ঠ বিষয়াই কয় যে ডিজিপিয়ে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জৰিয়তে এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত তথ্যচিত্ৰৰ প্ৰমাণ প্ৰেৰণ কৰিছিল ।

তেওঁ কয়, "অৱশেষত, ক্ৰিষ্টিজ ডটকমে অনুভৱ কৰে যে নিলামৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া মূৰ্তিটো তামিলনাডুৰ পৰা চুৰি হৈছিল আৰু ইয়াৰ নিলাম জাননী প্ৰত্যাহাৰ কৰে ।" "আমাৰ কথা শুনিছে । ক্ৰিষ্টিজ ডটকমে ভাৰতৰ পৰা চুৰি হোৱা নটৰাজ মূৰ্তিৰ নিলাম প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে । ফ্ৰান্সত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূত জাভেদ আশ্ৰফে এই বিষয়ে মোক মোক অৱগত কৰিছে । ASI, ভাৰত চৰকাৰ, তামিলনাডু চৰকাৰ, বিজয় কুমাৰ (কলাবিদ) আৰু মোৰ দলক প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিলাম বন্ধ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ ।" মুৰলীয়ে এটা টুইটত এনেদৰে কয় ।

মূৰ্তি শাখাৰ চিআইডিৰ মতে ব্ৰঞ্জৰ মূৰ্তিটো বিজয়নগৰ যুগৰ, 15-16 শতিকাৰ আছিল । মূৰ্তিটো ৰাজ্যলৈ ঘূৰাই অনাৰ প্ৰচেষ্টা এতিয়া চলি আছে বুলিও জ্যেষ্ঠ বিষয়াজনে কয় । বিষয়টো সন্দৰ্ভত সোধাত ডিজিপিয়ে শুকুৰবাৰে পিটিআইক কয়, "মই আৰু মোৰ দলটোৱে উৎফুল্লিত আৰু সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ, কাৰণ ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এইটো কৰিছে ।" তেওঁ মন্দিৰৰ মূৰ্তিটো ঘূৰাই অনাৰ বিষয়ে কয়, "মূৰ্তিটো ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত আনটো পক্ষৰ পৰা পোৱা সঁহাৰি অনুসৰি, এইটো তিনি মাহৰ ভিতৰত হ'ব পাৰে । আনহাতে, টুইটাৰৰ জৰিয়তে নিৰ্মলা সীতাৰমণে (Union MInister Nirmala Sitharaman) কয়, "ভাল হৈছে । জয়ন্ত মুৰলী আইপিএছ, ভাৰত চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়, অমিত শ্বাহৰ কাৰ্যালয়, এছ জয়শংকৰ, জাভেদ আশ্ৰফৰ সু-সমন্বিত পদক্ষেপৰ বাবে ধন্যবাদ ।"

