নেশ্যনেল ডেস্ক, 7 জুলাই: ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে ৰাজ্যসভালৈ মনোনীত কৰিছে চাৰিগৰাকী বিশিষ্ট ব্যাক্তিক (President Ram Nath Kovind nominated four persons to rajya sabha)৷ দৌৰবিদ পি টি উষা, প্ৰখ্য়াত সংগীতজ্ঞ ইলাইয়াৰাজাকে ধৰি চাৰিগৰাকী ব্যক্তিক ৰাজ্যসভালৈ মনোনীত কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে (Four persons including PT Usha, Ilaiaraja nominated to rajya sabha)। বুধবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে টুইট কৰি প্ৰকাশ কৰে এই তথ্য । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সুকীয়াকৈ টুইট কৰি ৰাজ্যসভালৈ মনোনীত চাৰিওজনে অভিনন্দন জনায় ।

প্ৰাক্তন খেলুৱৈ পি টি উষাক (Former player PT Usha) টেগ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে টুইটাৰ যোগে কয়, পিটি উষা প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ বাবে এক প্ৰেৰণা ৷ ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ কৃতিত্বসমূহ যেনেদৰে বহুলভাৱে পৰিচিত, ঠিক একেদৰে বছৰ বছৰ ধৰি উদীয়মান খেলুৱৈসকলক পথ প্ৰদৰ্শন কৰা তেওঁৰ কামো সমানেই প্ৰশংসনীয় বুলি উল্লেখ কৰি ৰাজ্যসভালৈ মনোনীত হোৱাৰ বাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে ।

একেদৰে বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ইলাইয়াৰাজাক (Famous musician Ilaiaraja)ৰাজ্যসভালৈ মনোনীত কৰাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আনন্দ প্ৰকাশ কৰি টুইটাৰযোগে ইলাইয়াৰাজাৰ সৃষ্টিশীল প্ৰতিভাত বহুতো আৱেগ সুন্দৰকৈ চিত্ৰিত কৰি প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ মানুহক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি আহিছে বুলি উল্লেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

কৰ্নাটকৰ ধৰ্মস্থল মন্দিৰৰ ধৰ্মাধিকাৰী তথা সমাজকৰ্মী বীৰেন্দ্ৰ হেগড়েক (Virendra Hegde social worker of Dharmasthala temple in Karnataka) ৰাজ্যসভালৈ মনোনীত কৰা সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে টুইটাৰযেোগে কয় উৎকৃষ্ট সমাজসেৱাৰ উদাহৰণ বীৰেন্দ্ৰ হেগড়ে । তেওঁৰ বাবে ধৰ্মস্থল মন্দিৰত প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ সুযোগ পাইছে বুলি উল্লেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ স্বাস্থ্য, শিক্ষা আৰু সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁৰ অৱদান যথেষ্ঠ বুলি কৈ তেওঁৰ এই কামবোৰে আগন্তুক সংসদীয় কাৰ্য্যবিধিত সহায় কৰিব বুলি টুইটত উল্লেখ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ।

লগতে ভাৰতীয় চিত্ৰনাট্যকাৰ তথা চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক ভি বিজয়েন্দ্ৰ প্ৰসাদক (Indian screenplay writer and film director V Vijayendra Prasad) ৰাজ্যসভালৈ মনোনীত হোৱাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে টুইটাৰ যোগে কয়, ভি বিজয়েন্দ্ৰ প্ৰসাদ দশক দশক ধৰি সৃষ্টিশীল জগতৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে । তেওঁৰ ৰচনাসমূহে ভাৰতৰ গৌৰৱময় সংস্কৃতিৰ প্ৰতিফলন ঘটাই বিশ্ব মঞ্চত নিজৰ স্থান দখল কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি ৰাজ্যসভালৈ মনোনীত হোৱাৰ বাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে ।

লগতে পঢ়ক: গুৱাহাটীত বাহৰ পাতি উত্তৰ-পূব ভ্ৰমণ দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ