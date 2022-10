নেশ্যনেল ডেস্ক, 10 অক্টোবৰ: ছত্তিশগড়ত সোপাধৰাৰ সন্দেহত তিনিগৰাকী সাধুক প্ৰহাৰ কৰা ঘটনাৰ 24 ঘণ্টা নহওঁতেই চাৰি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে (Four accused held in Sadhu beating)৷ বুধবাৰে ছত্তিশগড়ৰ চাৰোদাত গণ প্ৰহাৰৰ বলি হৈছিল তিনিগৰাকী সাধু (Beating Sadhus at Durg district)৷

সেইদিনা আনুমানিক প্ৰায় ১১ বজাত তিনিগৰাকী সাধু আহিছিল চাৰোদা অঞ্চললৈ ৷ সাধু তিনিগৰাকী পথৰে গৈ থকা অৱস্থাত হঠাৎ কোনো অচিনাক্ত লোকে সোপাধৰা বুলি চিঞৰ-বাখৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে (Mob lynching case in Chhattisgarh)৷ লগে লগে সেই ঠাইত উপস্থিত হয় স্থানীয় ৰাইজ ৷ স্থানীয় ৰাইজে সাধুকেইগৰাকীক প্ৰথম অৱস্থাত জেৰা আৰম্ভ কৰে । কিন্তু সাধুকেইগৰাকীয়ে ঘটনাৰ বিৱৰণী দিয়াৰ পূৰ্বেই সংঘটিত হয় অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাটো ৷

কিছু সময়ৰ ভিতৰতেই সেই ঠাইত ভিৰ কৰে বহু লোকে ৷ তাৰ পিছতে সাধুকেইগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰিবলৈ ধৰে উপস্থিত ৰাইজে (Sadhus were beaten up on suspicion of child theft) ৷ ফলত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় তিনিওগৰাকী সাধু ৷ ঘটনা খবৰ পাই স্থানীয় আৰক্ষী সেই স্থানত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু সাধুকেইগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷

উল্লেখ্য যে, আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক তদন্তৰ অন্তত জানিব পৰা মতে দশেৰা উপলক্ষে সেই ঠাইত একাংশ যুৱকে সুৰাপান কৰি আছিল । তাৰ মাজৰে এজনে সাধুকেইজনক দেখি সোপাধৰা বুলি চিঞৰি দিয়াৰ পিছতেই সংঘটিত হয় এই অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাটো ৷

পৰৱৰ্তী সময়ত বৃহস্পতিবাৰে আৰক্ষীয়ে ছত্তীশগড়ৰ দূৰ্গ জিলাত সাধুকেইগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগত চাৰি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অভিযুক্তকেইটাই আৰক্ষীৰ ওচৰত স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁলোকে সাধুকেইজনৰ পৰা টকা বিচাৰিছিল । কিন্তু সাধুকেইগৰাকীয়ে ধন দিবৰ বাবে অস্বীকাৰ কৰিছিল ৷

তেতিয়াই অভিযুক্তকেইটাই সাধু তিনিজনক শিশুঅপহৰণত জড়িত থকা বুলি মিছাকৈ চিঞৰ বাখৰ কৰি জনসাধাৰণক আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদগনি দিছিল ৷

সাধুকেইগৰাকীৰ নাম ক্ৰমে ৰাজবীৰ সিং, অমন সিং আৰু শ্যাম সিং বুলি জানিব পৰা গৈছে । তেওঁলোকে চাৰোদা গাঁৱত ভাড়াঘৰত বসবাস কৰি ৰাইজৰ দান বৰঙনিৰে জীৱিকা উপাৰ্জন কৰি আহিছিল । ইফালে সাধুকেইগৰাকীৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সন্দেহজনক কাৰ্যকলাপৰ তথ্য পোৱা নাই আৰক্ষীয়ে ৷

লগতে পঢ়ক: সোপাধৰাৰ সন্দেহত তিনিগৰাকী সাধুক গণপ্ৰহাৰ