আগৰতলা,২৫ মাৰ্চ : ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সদস্য তথা চিপিআই(এম)ৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক বিশ্বজিৎ দত্তৰ মৃত্যু (Former CPIM MLA Biswajit Dutta passed away)। বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত বৃহস্পতিবাৰে জিবি চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয় জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীৰ । দীৰ্ঘদিন ধৰি হাস্পতালখনত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল নেতাগৰাকী ।

তেওঁৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজনীতিত শোকৰ ছাঁ পৰিছে । বিভিন্ন স্থানত নেতাগৰাকীক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে দলীয় কৰ্মী তথা শুভাকাংক্ষীয়ে (Last tribute to former MLA Biswajit Dutta)। ইফালে তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ বিধানসভালৈও অনা হয় য'ত বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰতন চক্ৰৱৰ্তী, আইন মন্ত্ৰী ৰতন লাল নাথকে ধৰি কেবিনেটৰ সদস্য আৰু বিৰোধী দলৰ নেতা মানিক সৰকাৰকে ধৰি বিধায়কসকলে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱেও প্ৰাক্তন বিধায়ক বিশ্বজিৎ দত্তৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে (CM condoles death of former MLA Bishwajit Dutta)। সামাজিক মাধ্যমত নেতাগৰাকীৰ মৃত্যুত প্ৰতি গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ সমৱেদনা জ্ঞাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

