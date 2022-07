নেশ্যনেল ডেস্ক, ২৪ জুলাই : ফ্ৰান্সৰ অভিযান্ত্ৰিক শিক্ষাৰ্থীৰ (Engineering students from France) এটি দলে দেখুৱালে মহানুভৱতাৰ নিদৰ্শন । মহীশূৰত শিক্ষাৰ বিশেষ প্ৰভাৱ নপৰা কিছু অঞ্চলৰ স্থানীয় লোকে মুকলিতে ত্যাগ কৰে মল-মূত্ৰ । সেয়ে তেওঁলোকৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰিবলৈ শিক্ষাৰ্থীসকলে নিৰ্মাণ কৰিলে শৌচালয় । FSL ইণ্ডিয়া স্বয়ম সেৱা ইনষ্টিটিউট, বাংগালুৰুৰ সহায়ত শিক্ষাৰ্থী সকলে নিৰ্মাণ কৰে শৌচালয়সমূহ (Foreign students built toilet) ।

বিদেশী শিক্ষাৰ্থীসকলে জিলাখনৰ হুনচুৰ তালুকৰ জনজাতীয় গাঁও বালেনা হাল্লিত শৌচালয় নিৰ্মাণ কৰি স্বচ্ছ ভাৰতৰ ধাৰণাটো লোকসকলক উপলব্ধি কৰোৱাৰ চেষ্টা কৰে আৰু তেওঁলোকে জনজাতীয় লোকসকলৰ মাজত থাকি তেওঁলোকৰ জীৱন শৈলী আৰু বহুটো বিষয়ৰ বিষয়ে শিকিছিল । তেওঁলোকে হাদীৰ লোকসকলৰ বাবে ৩ টা শৌচালয় নিৰ্মাণ কৰে (He have built 3 toilets for the people of Hadi)।

তদুপৰি, কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ জৰিয়তে তেওঁ হাদীৰ পুৰণি বিদ্যালয়খন অংকন কৰে । হাদীৰ কনকন শিশুসকলৰ ইংৰাজীৰ লগতে পৰিৱেশ সম্পৰ্কে শিক্ষাও প্ৰদান কৰে শিক্ষাৰ্থীৰ দলটোৱে । স্বেচ্ছাসেৱক হিচাপে ইয়ালৈ অধ্যয়ন কৰিবলৈ অহা ফ্ৰান্সৰ অভিযান্ত্ৰিক শিক্ষাৰ্থীসকলে ভাৰতীয় লোকসকলৰ জীৱনশৈলী, খাদ্যাভ্যাস, প্ৰকৃতিৰ সৈতে মিত্ৰতা আৰু ভাৰতীয় শিশুৰ সৈতে খেল ধেমালি আদি উপভোগ কৰিছিল । আনহাতে পৰম্পৰাগতা কাপোৰ পৰিধান কৰি হাদীৰ লোকসকলৰ সৈতে নৃত্যতো ভাগ লৈছিল শিক্ষাৰ্থীসকলে ।

