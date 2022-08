নেশ্যনেল ডেস্ক, 20 আগষ্ট: হিমাচল প্ৰদেশৰ মাণ্ডি জিলাত মুষলধাৰ বৰষুণে বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে (Heavy rain in Mandi)৷ এই ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত হিমাচলৰ ঠায়ে ঠায়ে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে (Flash floods and landslides triggered by heavy rains in Himachal Pradesh) ৷ শনিবাৰে পুৱতি নিশা প্ৰায় 2 বজাত মাণ্ডি জিলাৰ কাশানৰ জাদন গাঁৱত পঞ্চায়ত প্ৰধান খেম সিঙৰ ঘৰত হোৱা ভূমিস্খলনৰ ফলত পৰিয়ালটোৰ আঠজন সদস্য ধ্বংসাৱশেষৰ তলত পোত যায় (8 people died in Kashan village)৷ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ সকলো সদস্য গভীৰ টোপনিত থকা অৱস্থাতে পাহাৰ খহি পৰাৰ ফলত জীৱন্তে সমাধিস্থ হয় ৷

এই ঘটনাৰ পিছতে পুৱা 4 বজাতে ঘটনাস্থলীলৈ উদ্ধাৰকাৰী দল ৰাওনা হয় যদিও ভুমিস্খলনৰ ফলত সকলো স্থানতে পথ বন্ধ হৈ পৰাৰ বাবে উদ্ধাৰকাৰী দল সেই স্থান পাওঁতে যথেষ্ট পলম হয় ৷ অৱশেষত বিয়লি উদ্ধাৰকাৰী দলে ধ্বংসাৱষশেষৰ পৰা 8 টাকৈ মৃতদেহ উলিয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ মৃত লোককেইজন হৈছে পঞ্চায়ত প্ৰধান খেম সিং, তেওঁৰ পত্নী আৰু দুই সন্তান আৰু সৰু ভায়েক ঝাবে ৰামৰ পত্নী আৰু তেওঁলোকৰ দুই সন্তান আৰু প্ৰধান খেম সিঙৰ শহুৰেক ৷ দুৰ্ঘটনাটোৰ সময়ত মৃত খেম সিঙৰ বৃদ্ধ পিতৃ-মাতৃ আৰু সৰু ভায়েক ঝাবে ৰাম ঘৰত উপস্থিত নাছিল । মাণ্ডি জিলাৰ উপায়ুক্ত অৰিন্দম চৌধুৰীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত কয় যে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত আঠটা মৃতদেহ পৰিয়ালৰ লোকক হস্তান্তৰ কৰা হৈছে ।

হিমাচল প্ৰদেশত ভূমিস্খলন, ধ্বংসাৱশেষৰ পৰা 8 টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ

ইয়াৰ সমান্তাৰকে কাটোলাৰ সমীপৰ সন্দোহ নলা পাৰ হওঁতেই 6 জন লোক পানীত উটি যায় ৷ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰকাৰী দলে দুগৰাকী কণমানিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ সন্ধাহীন কেইজনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ এতিয়াও উদ্ধাৰকাৰী দলে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷

আনহাত হানোগীৰ ওচৰতো ভুমিস্খলনৰ ফলত এটা ঘৰ পোত যায় ৷ ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থি হৈছে যদিও পথ বন্ধ হৈ থকাৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযানত ব্যৱহাৰ কৰা যন্ত্ৰপাতিসমূহ নিব নোৱাৰাৰ বাবে উদ্ধাৰকাৰ্যত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে ৷ ঘৰটোত এজন বা তাতোধিক লোক আৱদ্ধ হোৱাৰ আশংকা কৰিছে ৷

ইফালে মাণ্ডি জিলা উপায়ুক্ত অৰিন্দম চৌধুৰীয়ে (DC Arindam Choudhary) শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশাৰ পৰা জিলাখনৰ সকলো প্ৰশাসনিক কৰ্মচাৰীক লগত লৈ সম্পূৰ্ণ তৎপৰতাৰে সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযানত নিয়োজিত হৈ আছে ৷ এতিয়াও বহু ঠাইত লোক আৱদ্ধ হৈ থকাৰ খবৰ পোৱা গৈছে ৷

ইয়াৰ উপৰিও জিলাখনত যাতায়াতৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মুকলি কৰাৰ লগতে অন্যান্য বন্ধ পথসমূহ মুকলি কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ লগতে উপায়ুক্তগৰাকীয়ে সকলোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷ জিলা প্ৰশাসনে ভূমিস্খলন প্ৰভাৱিত অঞ্চল, নদী আৰু নলাৰ ওচৰলৈ কোনো লোকক নাযাবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে ৷ যিকোনো ধৰণৰ জৰুৰীকালীন অৱস্থাত তৎক্ষণাৎ জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা অভিযান কেন্দ্ৰৰ টেলিফোন নম্বৰ 01905-226201, 202, 203, 204 বা টোল ফ্ৰী 1077 নম্বৰত অৱগত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে উপায়ুক্তগৰাকীয়ে ৷

