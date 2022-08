নেশ্যনেল ডেস্ক, 29 আগষ্ট: নৃশংস ! মানুহৰূপী দানৱৰ বৰ্বৰ কাণ্ড ৷ বুকুৰ কুটুমৰ তেজেৰে ৰাঙলী হ’ল পণ্ডিতৰ হাত (Murder case in Uttarakhand) ৷ উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাণীপোখৰীৰ নাগাঘেৰ গাঁৱত এক শিহৰণকাৰী হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Ranipokhari mass murder) ৷

মহেশ নামৰ এজন লোকে একেলগে নিজৰে পৰিয়ালৰ পাঁচগৰাকী সদস্যক ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰা ঘটনাই অঞ্চলটোত ব্যাপক আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে (Man killed five of his family members) ৷

সোমবাৰে পুৱাই মহেশৰ বাসগৃহৰ ভিতৰভাগকে ধৰি ঘৰৰ চোতালখন তেজেৰে ৰাঙলী থকাত ওচৰ চুবুৰীয়া হতবাক হয় ৷ লগে লগে ওচৰৰ লোকে মহেশৰ ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি তেওঁৰ পত্নী, মাতৃকে ধৰি তিনি সন্তানক তেজেৰে লুটুৰি পুটুৰি হৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে ৷ লগে লগে স্থানীয়ে লোকে এই ঘটনাৰ কথা স্থানীয় আৰক্ষীক অৱগত কৰে ৷

এই খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ৰাণীপোখাৰী আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু মৃতদেহকেইটা উদ্ধাৰ কৰে ৷ জানিব পৰা মতে মহেশৰ কণিষ্ঠ কন্যাৰ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ৷ কনিষ্ঠা কন্যাগৰাকীয়ে খুড়ীয়েকৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ বাবেই হত্যাকাৰী পিতৃৰ হাতৰ পৰা বাচিবলৈ সক্ষম হয় ৷

জানিব পৰামতে মহেশ পেছাত এজন পণ্ডিত ৷ মহেশৰ মাতৃৰ মানসিক অৱস্থা সুস্থ নাছিল, তেওঁৰ এগৰাকী কন্যা বিশেষভাৱে সক্ষম আছিল ৷ মৃত লোককেইগৰাকী ক্ৰমে বীতন দেৱী (মাতৃ), নীতু দেৱী (পত্নী), অপৰ্ণা (কন্যা), স্বৰ্ণা (কন্যা) আৰু অন্নপূৰ্ণা (কন্যা)৷

ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে হত্যাকাৰী মহেশক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে (Police arrested killer)৷ মহেশ উত্তৰ প্ৰদেশৰ বান্দা জিলাৰ আৰাৰিয়া অঞ্চলৰ বাসিন্দা ৷

ধৃত মহেশে তেওঁৰ পৰিয়ালটোৰ সৈতে ৰাণীপোখৰীৰ শান্তিনগৰত বাস কৰিছিল ৷ আৰক্ষীয়ে মহেশক সোধ-পোছ কৰিছে যদিও এতিয়ালৈ হত্যাৰ কাৰণ জানিব পৰা নাই ৷ আনহাতে এই ঘটনাই অঞ্চলটোৰ লোকক বাৰুকৈয়ে ভীতিগ্ৰস্ত কৰি তুলিছে ৷ আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ৷

