গোৱালপাৰা, 20 ফেব্ৰুৱাৰী: সমাগত চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন (Meghalaya Assembly Election) ৷ নিৰ্বাচনক লৈ সম্প্ৰতি তৎপৰ হৈ পৰিছে শাসকীয় দলৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল ৷ কাৰণ অহা ২৭ ফেব্ৰুৱাৰীত মেঘালয়ত অনুষ্ঠিত হ’ব বিধানসভা নিৰ্বাচন ৷ সেয়েহে, বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ ৰাজনৈতিক দলসমূহে আয়োজন কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা ৷ কিন্তু এনে এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাই যেন কাল হ’ল কেইগৰাকীমান লোকৰ বাবে ৷

সোমবাৰে মেঘালয়ত সংঘটিত হয় এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা ৷ দুৰ্ঘটনাটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে, থিতাতে নিহত হয় 5 গৰাকী মহিলা, ইয়াৰ বিপৰীতে আহত হয় 21 গৰাকী (Many injured in road accident in Meghalaya) ৷ মেঘালয়ৰ উত্তৰ গাৰো পাহাৰ জিলাৰ খাৰখোটা সমষ্টিত সংঘটিত হয় এই শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা (Accident in Meghalaya) । আজি দিনৰ প্ৰায় ১১ বজাত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো ।

লগতে পঢ়ক: Road accident in Numaligarh: নুমলীগড় শোধনাগাৰ সম্প্ৰসাৰণ প্ৰকল্পত ডাম্পাৰৰ চেপাত এজনৰ মৃত্যু

ঘটনাৰ প্ৰাৰম্ভিক তথ্য অনুসৰি, উত্তৰ গাৰো পাহাৰ জিলাৰ খাৰখোটাৰ সমষ্টিত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ এক নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ এছ এছ ০১ এ চি ০৫০৭ নম্বৰৰ বলেৰ পিকআপ ভানখনেৰে গৈছিল বহুকেইগৰাকী লোক (Election Campaign in Meghalaya) ৷ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ নিৰ্বাচনী সভালৈ যাওঁতে বাহনখন নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰে দ খাৱৈত ৷ ফলত দুৰ্ঘটনাটোত নিহত হয় পাঁচগৰাকী মহিলা ৷ নিহত হোৱা মহিলাকেইগৰাকীৰ নাম ক্ৰমে মেৰিনা চাংমা, ছাবিনা মাৰাক, কুকিলা মমিন, ছছিন মাৰাক আৰু তেছা চাংমা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে (Road accident in Meghalaya) ৷

ঘটনাস্থলীত মেঘালয় আৰক্ষী উপস্থিত হৈ নিহত মহিলা ৫ গৰাকীক মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে (Vehicle traveling to election rally crashed in Meghalaya) ৷ আনহাতে আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গোৱালপাৰালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইফালে দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰি দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় অসম বিধানসভাৰ উপ অধ্যক্ষ ডাঃ নোমল মমিন ।

লগতে পঢ়ক: Road Accident at Kaliabor: কলিয়াবৰত ব্ৰয়লাৰ ভৰ্তি বাহনৰে ট্ৰেইলাৰৰ মুখামুখী সংঘৰ্ষ