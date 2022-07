নেচনেল ডেস্ক,১৬ জুলাই:'বৰ্তমান সমগ্ৰ দেশৰ আদালতত ৫ কোটিৰো অধিক গোচৰ বিচৰাধীন হৈ আছে । তদুপৰি দেশৰ কাৰাগাৰত ৩.৫ লাখতকৈও অধিক বিচাৰাধীন লোক বন্দী হৈ আছে ।' এই মন্তব্য় কেন্দ্ৰীয় আইন আৰু ন্যায় মন্ত্ৰী কিৰেন ৰিজিজুৰ (Union Law Minister Kiren Rijiju)। শনিবাৰে ঔৰঙ্গাবাদত মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ (এমএনএলইউ) প্ৰথম সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি তেওঁ এইদৰে কয় (first convocation of Maharashtra National Law University in Aurangabad)।কেন্দ্ৰীয় আইন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু কয়, 'এইটো চিন্তাৰ বিষয় যে স্বাধীনতাৰ ৭৫ তম বৰ্ষত সমগ্ৰ দেশৰ আদালতত ৫ কোটিৰো অধিক গোচৰ বিচৰাধীন আছে ।' আইন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে কোনো আদালত কেৱল সুবিধাপ্ৰাপ্ত লোকৰ বাবে হ'ব নালাগে । ন্যায়ৰ দুৱাৰ সকলোৰে বাবে সমানে মুকলি থাকিব লাগে । এই ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে সংখ্যাটো আৰু বৃদ্ধি পাব বুলিও কেন্দ্ৰীয় আইন আৰু ন্যায় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় । তেওঁ সাধাৰণ লোকসকলৰ বাবে আইনী পেছাদাৰীসকলৰ অসামৰ্থ্যৰ বিষয়েও উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।

'ভাৰতীয় ন্যায়পালিকাৰ মান সমগ্ৰ বিশ্বতে সুবিদিত । দুদিন আগতে মই লণ্ডনত আছিলো য'ত ন্যায়পালিকাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত লোকসকলক লগ পাইছিলো । তেওঁলোকৰ সকলোৰে ভাৰতীয় ন্যায়পালিকাৰ প্ৰতি একে ধৰণৰ চিন্তা আৰু উচ্চ সন্মান আছে ।' কিৰেন ৰিজিজুৱে কয় । দেশত গোচৰ ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি ৰিজিজুৱে কয়, 'যেতিয়া মই আইন মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলো তেতিয়া বিচাৰাধীন গোচৰ চাৰি কোটিতকৈ অলপ কম আছিল । আজি ই প্ৰায় পাঁচ কোটি । এইটো আমাৰ সকলোৰে বাবে এক চিন্তাৰ বিষয় ।'

সংবাদ মাধ্যমত বিচাৰকসকলৰ সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যৰ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, 'কেতিয়াবা মই বিচাৰকসকলৰ বিষয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু প্ৰিণ্ট মিডিয়াত মন্তব্য দেখিছো । যদি আপুনি সঁচাকৈয়ে এজন ন্যায়াধীশে কৰিব লগা কামৰ পৰিমাণ দেখিছে, তেন্তে আন সকলো দেশৰ বাবে ই অকল্পনীয় ।'

'ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগত বিষয়টোৰ গভীৰতালৈ নোযোৱাকৈ সকলোৰে মতামত থাকে । মানুহে সিদ্ধান্তত উপনীত হয় আৰু বিচাৰকসকলৰ ওপৰত ব্যক্তিগত ৰায় দিয়ে ।' মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় । দৰিদ্ৰ লোকসকলে ধনৰ অভাৱৰ বাবে ভাল উকীল ল'ব নোৱাৰে আৰু সেইটো কাকো ন্যায় প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ কাৰণ হ'ব নালাগে বুলিও তেওঁ কয় । ৰিজিজুৱে পুনৰ কয়, 'মই দিল্লীৰ বহুতো উকীলক জানো যিসকল সাধাৰণ মানুহৰ বাবে অসহনীয় । কেৱল কাৰোবাৰ সুযোগ থকা বাবে তেওঁৰ মাচুল বৃদ্ধি হোৱা উচিত নহয় । খেলপথাৰখন সকলোৰে বাবে মুকলি আৰু সমান হ'ব লাগে ।'

