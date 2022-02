নিউজ ডেস্ক, ২৮ ফেব্ৰুৱাৰী: বিক্ষিপ্ত হিংসাত্মক ঘটনাৰ বাতৰিৰ মাজতে সোমবাৰে মণিপুৰ বিধান সভা নিৰ্বাচনৰ ৩৮ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ সমাপ্ত হয় (First phase of Manipur polls ) ৷ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ এই ভোটগ্ৰহণত সন্ধিয়া ৫ বজালৈকে ৭৮.০৩ শতাংশতকৈও অধিক ভোটদান হয় । মণিপুৰৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া ৰাজেশ আগৰৱালে সদৰি কৰিছে যে, পূৱ ইম্ফলত ৭৬.৬৪ শতাংশ ভোটদান হয় আৰু পশ্চিম ইম্ফলত ৮২.১৯ শতাংশ ভোটদান হয় ।

বিষ্ণুপুৰত ৭৩.৪৪ শতাংশ ভোটদান হয় আৰু চুৰাচান্দপুৰত ৭৪.৪৫ শতাংশ ভোটদান হয় আৰু ইফালে কাংপোকপিত ৮২.১৯ শতাংশ ভোটদান হয় । অৱশ্য, ভোটদানৰ হাৰৰ চূড়ান্ত হিচাপ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কিয়নো নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলে এতিয়াও দূৰৱৰ্তী অঞ্চলৰ কিছুমান ভোটকেন্দ্ৰৰ পৰা ভোটদানৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰি আছে ।

ৰাজ্যখনৰ পাঁচখন জিলাত অৱস্থিত ৩৮ টা সমষ্টিত পুৱা ৭ বজাত লেহেমীয়া গতিত ভোটদান আৰম্ভ হৈছিল । অৱশ্যে, ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াই সোনকালেই গতি লাভ কৰে আৰু সন্ধিয়া 5 বজালৈকে সমষ্টিবোৰত 68 শতাংশতকৈ অধিক ভোটদান নথিভুক্ত কৰা হয় । উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ এই ৰাজ্যখনত সচৰাচৰ ভোটদানৰ হাৰ উচ্চ হৈয়েই থাকে ৷ উদাহৰণস্বৰূপে ২০১৭ চনত ৰাজ্যখনত ৮৬.৬৩ শতাংশ ভোটদান হৈছিল ।

এইবাৰ ৩৮ টা সমষ্টিৰ বাবে মুঠ ১৭৩ জন প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে ৷ ইফালে, মণিপুৰ বিধান সভা নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ ৫ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব । নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে যে, প্ৰতিদ্বন্দী ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ সমৰ্থকসকলৰ মাজত হোৱা হিংসাত্মক ঘটনাই সোমবাৰে মণিপুৰত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছিল (violence in Manipur election) ৷ আনকি এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ স্থগিত ৰাখিব লগীয় পৰিস্থিতিও সৃষ্টি হৈছিল ৷

পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিব লগা হৈছিল। মণিপুৰৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ এক সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়ে যে, ৰাজ্যখনৰ ৩৮ টা সমষ্টিৰ বাবে ভোটদান চলি থকাৰ মাজত চাৰিটা হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । এই চাৰিটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ তিনিটাত ভোটগ্ৰহণ পুনৰ আৰম্ভ হোৱাৰ সময়তে এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটদান স্থগিত ৰখা হৈছিল৷ য'ত ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ সংঘৰ্ষকাৰী সমৰ্থকে ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিনৰো (ইভিএম) ক্ষতি সাধন কৰিছিল ।

আন এটা ঘটনাত মণিপুৰ আৰক্ষীৰ এজন জোৱান তেওঁৰ চাৰ্ভিচ ৰাইফলৰ পৰা দুৰ্ঘটনাক্ৰমে হোৱা গুলীচালনাৰ ফলত সন্দেহজনকভাৱে নিহত হৈছিল (death of police person in between Manipur election)। নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে যে, এই ঘটনাটো টিপাইমুখ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এটা পলিং বুথত সংঘটিত হৈছিল।

