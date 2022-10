আগৰতলা, ১৮ অক্টোৱৰ: ত্ৰিপুৰাৰ খোৱাইত অঘটন (Fire at Khowai in Tripura)। মঙলবাৰে পুৱা এই জিলাখনত সংঘটিত হৈছে এক ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড (devastating fire at hatkata market of Tripura) । জানিব পৰা মতে, উক্ত অগ্নিকাণ্ডত পাঁচখন দোকানকে ধৰি দুটা গুদাম আৰু দুটা ঘৰ ভস্মীভূত হয় । জিলাখনৰ হাতকাটা বজাৰত এই বিধ্বংসী ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।

বজাৰখনৰ স্থানীয় সূত্ৰ অনুসৰি মঙলবাৰে পুৱা ১০ বজাত খোৱাই আৰক্ষী থানাৰ (Khowai police station) অন্তৰ্গত হাটকাটা বজাৰত হঠাতে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় । প্ৰথমে খুৱাই বীৰচন্দ্ৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা (Khowai Birchandra Class XII School) ৫০ মিটাৰ দূৰত্বত থকা এখন দোকানত জুইৰ সূত্ৰপাত হয় । প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে(According to eyewitnesses fire started from shop), জুইৰ লেলিহান শিখাই আন ব্য়ৱসায়ীক প্ৰতিষ্ঠানলৈকো বিয়পি পৰে ।

স্থানীয় ৰাইজে লগে লগে অগ্নি নিৰ্বাপক সেৱা বিভাগক খবৰ দিয়ে । প্ৰথমে এখন অগ্নি নিৰ্বাপকৰ বাহন ঘটনাস্থলী উপস্থিত হৈ জুই নুমুৱাবলৈ চেষ্টা চলায় যদিও ব্যৰ্থ হয় । পিছত আন এখন বাহন ঘটনাস্থলীলৈ আহি স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । অৱশ্যে বৰ্তমানলৈকে অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ (Reason of fire not find out) জানিব পৰা হোৱা নাই ।

ইপিনে,বজাৰৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত ব্যৱসায়ীসকলে আৰক্ষীক (Public demand for probe) এই ক্ষেত্ৰত সঠিকভাৱে তদন্ত কৰিবলৈ দাবী জনাইছে । উক্ত অগ্নিকাণ্ডত কোটি টকাৰ সা-সম্পত্তি নষ্ট হোৱা বুলি ক্ষতিগ্ৰস্ত ব্যৱসায়ীসকলে মন্তব্য় কৰিছে ।

