নিউজ ডেস্ক, ৯ নৱেম্বৰ : কৰুণাকৰণ (৭৫) আৰু পদ্মাৱতী (৬৬) নামৰ দম্পতিটোৱে চেন্নাইৰ আয়নাভাৰামত বাস কৰে । তেওঁলোকৰ ৪ টা সন্তান আছে । তেওঁলোক সকলো বিবাহিত আৰু পৃথকে বাস কৰে । আনহাতে, কৰুণাকৰণ আৰু পদ্মাৱতীও পৃথকে বাস কৰে ।

জানিব পৰা মতে, বৃদ্ধ বয়সৰ বাবে দম্পতিটোৱে মানসিক সমস্যাত ভুগি আছিল (couple suffering from mental issue) । তেওঁলোকে নিজৰ সন্তানৰ ঘৰত থাকিলেও তেওঁলোকে কাজিয়াত লিপ্ত হয় আৰু তাৰ পৰা উভতি আহে । দম্পতিটোৱে সদায় যিকোনো কথাৰ বাবে কাজিয়া কৰিছিল ।

এই ক্ষেত্ৰত অভিযোগ উঠে যে কৰুণাকৰণে তেওঁৰ পত্নী পদ্মাৱতীৰ বাবে সঠিকভাৱে খাদ্য ক্ৰয় নকৰে । তেনে সময়তে 7 নৱেম্বৰত কৰুণাকৰণে বিৰিয়ানি ক্ৰয় কৰি আনি নিজে খায় । স্বামীয়ে বিৰিয়ানি খাই থকা দেখি পদ্মাৱতীয়েও স্বামীৰ পৰা বিৰিয়ানি খাব বিচাৰে ।

তাকে লৈ স্বামী আৰু পত্নীৰ মাজত বিবাদৰ সৃষ্টি হয় (fight over briyani) । পত্নীয়ে বিৰিয়ানি খাব বিচৰাত খং উঠি স্বামীয়ে পত্নীৰ গাত কেৰাচিন তেল ঢালি দি জুই লগাই দিয়ে (husband fired his wife) । ফলত পদ্মাৱতীৰ গাত জুই লাগে । কিন্তু সেই জুই লৈয়েই তেওঁ স্বামীৰ ওচৰলৈ দৌৰি যায় আৰু স্বামীক সাৱটি ধৰে । ফলত দুয়োজনেই অগ্নিদগ্ধ হয় (couple died in fire injury) ।

পিছত চুবুৰীয়াসকলে ধোঁৱা দেখি আৰু শব্দ শুনি তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ দৌৰি যায় । তেওঁলোকে গৈ দম্পতিটোৰ গাত পানী ঢালি জুই নুমুৱায় আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে । খবৰ লাভ কৰি আয়নাভাৰাম আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু দম্পতিটোক 50 শতাংশ অগ্নিদগ্ধ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি তেওঁলোকক এম্বুলেন্সৰ জৰিয়তে চিকিৎসাৰ বাবে কিলাপক্কম চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে । কিন্তু চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাৰ সময়তে পত্নী আৰু স্বামী দুয়োৰে মৃত্যু হয় । এই সন্দৰ্ভত আয়নাভাৰাম আৰক্ষীয়ে এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু ঘটনাটোৰ তদন্ত কৰি আছে ।

