নিউজ ডেস্ক, ২৫ জুলাই : সোমবাৰে ৰাজঘাটত জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ (Draupadi Murmu paid homage to Mahatma Gandhi) পাচত ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাবে শপত গ্ৰহণ কৰে নৱনিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে । দেশৰ ১৫ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে তেওঁক শপত বাক্য পাঠ কৰোৱায় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ এন ভি ৰমনাই (Murmu take oath as President of India)।

উল্লেখ্য় যে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ এম ভেংকায়া নাইডু, লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই কেন্দ্ৰীয় হললৈ আদৰি নিয়ে । দ্ৰৌপদী মুৰ্মু তাত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত চেণ্ট্ৰেল হলত ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত বজোৱা হয় ।

সোমবাৰে নতুন দিল্লীৰ সংসদ চৌহদত এক বিশাল অনুষ্ঠানত দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ভাৰতৰ সৰ্বকনিষ্ঠ আৰু প্ৰথমগৰাকী জনজাতীয় ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত দিল্লীৰ পৰা কেইবা শ কিলোমিটাৰ দূৰৈৰ মুৰ্মুৰ জন্ম হোৱা গাঁওখনত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় (Celebration in Draupadi Murmu native village)।

ওড়িশাৰ জনজাতি অধ্যুষিত ৰায়ৰংপুৰ হৈছে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ জন্মগাঁও । তাতেই সোমবাৰে গাঁওবাসীয়ে মিলি শপত গ্ৰহণৰ দিনটোক এক উৎসৱৰ দিন হিচাবে উদযাপন কৰে । নকৰিবনো কিয়, এগৰাকী মাটিৰ কন্যা, জনজাতীয় মহিলাক দেশৰ শীৰ্ষতম সাংবিধানিক পদলৈ উন্নীত কৰাটো উৎসৱতকৈ একো কম নহয় (first tribal and youngest Indian President Draupadi Murmu) ।

উক্ত অনুষ্ঠানত জনজাতীয় শিল্পীসকলে গাঁওখনৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচিত দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ বাসগৃহৰ ওচৰত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী প্ৰদৰ্শন কৰে (Tribal artists performed in village of Draupadi Murmu)। আনহাতে, অন্য ঠাইবোৰতো বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক ডাঙৰ পৰ্দাত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ চৈৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছিল । সেই সময়ত কেউফালে এটাই প্ৰতিধ্বনি উঠিছিল- ভাৰত মাতা কী জয় ।

উল্লেখ্য, ২২ জুলাইত ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দী যশৱন্ত সিনহাৰ বিৰুদ্ধে ঐতিহাসিক বিজয় সাব্যস্ত কৰে আৰু দেশৰ সৰ্বোচ্চ পদত অধিষ্ঠিত হোৱা দেশৰ প্ৰথমগৰাকী জনজাতীয় আৰু দেশৰ দ্বিতীয়গৰাকী মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাবে পৰিগণিত হয় ।

উল্লেখ্য, বৃস্পতিবাৰে ভোট গণনা সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত এন ডি এৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক (NDA presidential candidate Draupadi Murmu) আনুষ্ঠানিকভাৱে দেশৰ ১৫ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰপতি তথা প্ৰথম নাগৰিক হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় ।

