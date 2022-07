নেশ্যনেল ডেস্ক, 6 জুলাই: এহাল পিতৃ-কন্যাই আকাশ মাৰ্গত ইতিহাস ৰচিলে ( A father-daughter duo has created history in IAF) ৷ বিগত 30 মে’ত হক-১৩২ (Hawk-132)ৰ দৰে ডাঙৰ যুজাৰু বিমানখন একেটা ফৰ্মেচনতে উৰুৱাই এয়াৰ কমোডৰ সঞ্জয় শৰ্মা আৰু তেওঁৰ কন্যা অনন্যাই ভাৰতীয় বায়ুসেনাত সৃষ্টি কৰিলে ইতিহাস (IAF father daughter duo makes history flies in same formation) ৷ বিগত ৩০ মে’ত বায়ুসেনা ষ্টেছন বিদাৰত (Air Force Station Bidar) একেটা ফৰ্মেচনত হক-১৩২ যুঁজাৰু বিমানেৰে উৰা মাৰিছিল পিতৃ-কন্যাৰ যুটিয়ে ।

এয়াৰ কমোডৰ সঞ্জয় শৰ্মাৰ (Air Commodore Sanjay Sharma) ১৯৮৯ চনত IAF ৰ যুঁজাৰু ষ্ট্ৰিমত কমিছন কৰা যুঁজাৰু অভিযানৰ বিস্তৃত অভিজ্ঞতা আছে বুলি IAF য়ে জানিব দিয়ে ৷ তেওঁ মিগ-২১ স্ক্ৱাড্ৰনৰ লগতে ফ্ৰণ্টলাইন যুঁজাৰু ষ্টেচনৰ কমাণ্ড আছিল । আনহাতে, এয়াৰ কমোডৰ সঞ্জয় শৰ্মাৰ কন্যা ফ্লাইং অফিচাৰ অনন্যা শৰ্মাই দ্ৰুত আৰু অধিক উচ্চমানৰ যুঁজাৰু বিমানত স্নাতক হোৱাৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে বুলি IAF য়ে জনায় ৷

ইলেক্ট্ৰনিকছ এণ্ড কমিউনিকেচনত বি টেক সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছতে অনন্যাই আই এ এফৰ ফ্লাইং শাখাৰ বাবে প্ৰশিক্ষণৰ বাবে নিৰ্বাচিত হয় । ২০২১ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত অনন্যাক যুঁজাৰু বিমানৰ পাইলট হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল বুলি IAF য়ে জানিব দিয়ে ৷ IAF য়ে সদৰি কৰা অনুসৰি, IAF ৰ ইতিহাসত এয়াই প্ৰথমবাৰৰ বাবে এজন পিতৃ আৰু তেওঁৰ কন্যা মিছনৰ বাবে একেখন যুঁজাৰু বিমান চলাইছিল (A father daughter duo has created history in IAF ) ৷ বায়ুসেনাৰ বহু প্ৰাক্তন সেনাই পিতৃ-কন্যাৰ এই কৃতিত্বৰ বাবে অভিনন্দন জনাই ‘ভাৰতৰ বাবে এয়া এক গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত’ বুলি অভিহিত কৰে ৷

