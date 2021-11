নেশ্যনেল ডেস্ক, ২৬ নৱেম্বৰ : কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিতৰ্কিত কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে কৃষকৰ প্ৰতিবাদৰ এবছৰ সম্পূৰ্ণ (One year of farmers protest) । সমগ্ৰ দেশতে কৃষকসকলে পালন কৰিছে বিশেষ দিনটো (Farmers celebrate first anniversary of their Protest) । দিল্লীৰ সিংঘু, টিক্ৰি আৰু গাজীপুৰ সীমান্তৰ প্ৰতিবাদস্থলীসমূহত এই বিশেষ দিনটোত কৃষকসকলে ভিৰ কৰা দেখা গৈছে ।

আন ৰাজ্যৰ একাংশ কৃষকেও সমদল আৰু প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে বিশেষ দিনটো পালন কৰিছে । ইফালে চৰকাৰে এই বিতৰ্কিত আইন বাতিলৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে (Govt decided to repeal farm laws) যদিও এতিয়া বহু স্থানত অব্যাহত আছে কৃষকৰ প্ৰতিবাদ । কিয়নো কৃষকসকলৰ এমএছপি সন্দৰ্ভত থকা দাবী এতিয়াও চৰকাৰে মানি লোৱা নাই ।

লক্ষণীয়ভাৱে ভাৰতৰ ইতিহাসত কৃষকৰ প্ৰতিবাদে বিশেষ স্থান লাভ কৰিছে । কিয়নো বিগত প্ৰায় ১২ মাহত এই কৃষক আন্দোলনৰ ফলত বহুতো হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছে ।

লখিমপুৰ খেৰীৰ ঘটনাকে ধৰি এই আন্দোলনত প্ৰায় ৭০০ কৃষকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে । তথাপিও আৰক্ষীৰ লাঠী চালনাকে ধৰি প্ৰতিবাদকাৰীক সন্ত্ৰাসবাদী সজোৱালৈ সকলো ক্ষমা কৰিছে কৃষকসকলে । কৃষক আন্দোলনে এবছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লগে লগে (farmers protest complete one year today) প্ৰতিবাদৰ সময়ৰ সেই বিশেষ দিনবোৰক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বতে চৰ্চা চলিছে ।

৫ জুন, ২০২০ : কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৃষি বিধেয়কৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল

১৭ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২০ : বিধেয়কখন লোকসভাত অনুমোদন আৰু গৃহীত হৈছিল

২০ ছেপ্টেম্বৰ,২০২০ : বিধেয়কখন ৰাজ্যসভাত অনুমোদন আৰু গৃহীত হৈছিল

২৪ ছেপ্টেম্বৰ,২০২০ : পঞ্জাৱৰ কৃষকসকলে 'ৰেল ৰ'কো আন্দোলন' ঘোষণা কৰে, ৰেল চলাচল ব্যাহত হৈ পৰে

২৫ ছেপ্টেম্বৰ,২০২০ : অখিল ভাৰতীয় কিষাণ সংঘৰ্ষ সমন্বয় সমিতিৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ দেশৰ কৃষকসকলে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছিল

২৬ ছেপ্টেম্বৰ,২০২০ : কৃষি বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ স্বৰূপে শিৰোমণি অকালি দলে এন ডি এৰ সৈতে মিত্ৰতা ভংগ কৰিছিল

২৭ ছেপ্টেম্বৰ,২০২০ : ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বিধেয়কখনক অনুমোদন জনোৱাৰ পাছতে কৃষি বিধেয়ক আইনলৈ ৰূপান্তৰিত হয়

২৫ নৱেম্বৰ, ২০২০ : পাঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানাৰ কৃষকসকলে প্ৰতিবাদৰ অংশ হিচাপে 'দিল্লী চলো' শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছিল কিন্তু দিল্লী আৰক্ষীয়ে অনুমতি দিয়া নাছিল

২৬ নৱেম্বৰ, ২০২০: হাৰিয়ানাৰ পৰা দিল্লীলৈ অহা প্ৰতিবাদী কৃষকসকলক বাধা দিবলৈ আৰক্ষীয়ে আম্বালাত পানী হিলৈ আৰু কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰিছিল

২৮ নৱেম্বৰ, ২০২০ : কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কৃষকসকলৰ সৈতে আলোচনাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল

৩ ডিচেম্বৰ, ২০২০ : কৃষক আৰু চৰকাৰৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ আলোচনাৰ কোনো সমাধান পোৱা নগ'ল

৮ ডিচেম্বৰ, ২০২০ : সমগ্ৰ দেশৰ কৃষকসকলৰ সমৰ্থনত কৃষক সংঘই 'ভাৰত বন্ধ'ৰ আহ্বান জনায়

৯ ডিচেম্বৰ, ২০২০ : কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰস্তাৱিত কৃষি আইনৰ সংশোধনীসমূহ কৃষক নেতাসকলে অস্বীকাৰ কৰিছিল

১৩ ডিচেম্বৰ,২০২০ : কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰবিশংকৰ প্ৰসাদে প্ৰতিবাদকাৰী কৃষকসকলক 'সৰু সৰু গেং'ৰ অংশ বুলি অভিযোগ কৰে

৩০ ডিচেম্বৰ, ২০২০ : কৃষক আৰু চৰকাৰৰ মাজত ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ আলোচনাত কিছু সেউজ সংকেত দেখা গৈছিল

৪ জানুৱাৰী, ২০২১ : সপ্তম পৰ্যায়ৰ আলোচনাৰ কোনো ইতিবাচক ফলাফল নাছিল

৭ জানুৱাৰী, ২০২১ : উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা আৱেদনৰ শুনানি আৰম্ভ কৰিছিল

১১,জানুৱাৰী, ২০২১ : উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেন্দ্ৰক যিমান সম্ভৱ সোনকালে কৃষকৰ সমস্যা সমাধানৰ নিৰ্দেশ দিছিল

১২ জানুৱাৰী, ২০২১ : উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৃষি আইনসমূহ স্থগিত ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিছিল আৰু বিষয়টোৰ তদন্তৰ বাবে চাৰিজনীয়া এখন সমিতি গঠন কৰিছিল

২৬ জানুৱাৰী, ২০২১ : চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষ আৰু প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ মাজত উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে লালকিল্লাৰ প্ৰতিবাদে এক হিংসাত্মক ৰূপ লয়, এজন প্ৰতিবাদকাৰীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱায়

২৮ জানুৱাৰী, ২০২১ : কৃষক নেতা ৰাকেশ টিকাইত গাজীপুৰ সীমান্তত আৱেগিক হৈ পৰে আৰু তাৰ পাছত চিচাউলিৰ এখন মহাপঞ্চায়তৰ আয়োজন কৰা হয় । প্ৰতিবাদকাৰীসকলক সমৰ্থন কৰিবলৈ সমগ্ৰ দেশৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ কৃষক গাজীপুৰ সীমান্তত উপস্থিত হৈছিল

২৯ জানুৱাৰী, ২০২১ : চৰকাৰে ডেৰ বছৰৰ বাবে কৃষি আইন স্থগিত ৰখাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল, কৃষকসকলে প্ৰস্তাৱটো গ্ৰহণ কৰা নাছিল

৫ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২১ : দিল্লী আৰক্ষীয়ে কৃষকসকলক সমৰ্থন কৰিবলৈ 'টুলকিট' বনোৱাৰ সৈতে জড়িত লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল, গ্ৰেটা থুনবাৰ্গে সমালোচনা কৰিছিল

৬ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২১ : কৃষকসকলে দুপৰীয়া ১২ বজাৰ পৰা আবেলি ৩ বজালৈ তিনি ঘণ্টাৰ বাবে দেশজুৰি 'চকা বন্ধ' ঘোষণা কৰিছিল

৮ মাৰ্চ, ২০২১ : সিংঘু সীমান্তত গুলী চালনা, কোনো হতাহত হোৱা নাছিল

১৫ এপ্ৰিল, ২০২১ : হাৰিয়ানাৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী দুষ্মন্ত চৌটালাই প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ এখন পত্ৰ লিখি কৃষকসকলৰ সৈতে আলোচনা পুনৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায়

২৭ মে’, ২০২১ : কৃষকসকলে ৬ মাহৰ প্ৰতিবাদ উপলক্ষে 'ক'লা দিৱস' পালন কৰে

৫ জুন, ২০২১ : কৃষকসকলে কৃষি আইন ঘোষণাৰ বাবে এবছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে 'সম্পূৰ্ণ ক্ৰান্তি দিৱস' (Sampoorna Kranti Divas celebrates)পালন কৰে

২৬ জুন, ২০২১ : কৃষকসকলে ৭ মাহৰ প্ৰতিবাদ উপলক্ষে দিল্লীলৈ এক প্ৰতিবাদী শোভাযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰে

২২ জুলাই, ২০২১ : প্ৰায় ২০০ প্ৰতিবাদকাৰী কৃষকে সংসদ ভৱনৰ সন্মুখত কৃষকসকলৰ 'বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন' আৰম্ভ কৰে

৭ আগষ্ট, ২০২১ : ১৪ টা বিৰোধী দল সংসদত একত্ৰিত হয় আৰু যন্তৰ মন্তৰত কৃষক অধিৱেশনত যোগদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়

৫ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২১ : কৃষক নেতাসকলে মুজাফৰনগৰত এখন মহাপঞ্চায়তৰ আয়োজন কৰে

২২ অক্টোবৰ, ২০২১ : উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয় যে কৃষকসকলক দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাজহুৱা সম্পত্তিত থাকিবলৈ অনুমতি দিব নোৱাৰি

২৯ অক্টোবৰ, ২০২১ : দিল্লী আৰক্ষীয়ে গাজীপুৰ সীমান্তৰ পৰা বেৰিকেডবোৰ আঁতৰাই পেলাইছিল

১৯ নৱেম্বৰ, ২০২১ : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে কৃষি আইন বাতিল কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে (PM Modi announced to repeal Farm laws)

