নেশ্যনেল ডেস্ক,১৩ ফেব্ৰুৱাৰী : নতুন পেঞ্চন আঁচনি বনাম পুৰণি পেঞ্চন আঁচনি শেহতীয়া দিনবোৰত এক বিতৰ্কিত বিষয় হৈ পৰিছে (New and Old Pension scheme controversy) য'ত কিছুমান ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীসকলক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে তেওঁলোকে পুৰণি পেঞ্চন আঁচনিলৈ ঘূৰি আহিব, যাক অ'পিএছ বুলি জনা যায় (OPS)৷ ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব নতুন পেঞ্চন আঁচনিখন অশ্বীকাৰ কৰা । যি আঁচনি ১ জানুৱাৰী, ২০০৪-ৰ পিচত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সেৱাত যোগ দিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সকলো কৰ্মচাৰীৰ বাবে ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল ।

পুৰণি পেঞ্চন আঁচনিত (Old Pension Scheme) কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলক অৱসৰৰ পাচত কৰ্পছ বা পেঞ্চন পুঁজিত কোনো অৱদান নিদিয়াকৈ জীৱনজোৰা পেঞ্চন নিশ্চিত কৰা হৈছিল ৷ আনহাতে নতুন পেঞ্চন আঁচনিখন ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন প্ৰণালীৰ (NPS) অধীনত এজন কৰ্মচাৰীয়ে আগবঢ়োৱা স্বেচ্ছামূলক অৱদানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল (National Pension System)।

NPS কি ?(What is NPS)

নতুন আঁচনিৰ অধীনত, এজন কৰ্মচাৰীৰ সঞ্চয় পেছাদাৰী পুঁজি মেনেজাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত পুঁজিত বিনিয়োগ কৰা হয় । এই ব্যক্তিগত পুঁজি প্ৰৱন্ধকসকলক পেঞ্চন খণ্ডৰ নিয়ন্ত্ৰক, পেঞ্চন ফাণ্ড ৰেগুলেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি (Pension Fund Regulation and Development Authority)ৰ দ্বাৰা চৰকাৰী বণ্ড, কৰ্পোৰেট ঋণ আৰু ষ্টক সঁজুলিৰ দৰে অনুমোদিত সঁজুলিত নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয় । এই বিনিয়োগ আৰু সঞ্চয় সঁজুলিবোৰৰ ভাল বিনিয়োগ ৰেটিং আছে আৰু ইয়াক সুৰক্ষিত বুলি গণ্য কৰা হয় যাতে অৱসৰৰ পাচত এজন কৰ্মচাৰীৰ সঞ্চয় তেওঁৰ বাবে উপলব্ধ হয় ।

এন.পি.এছ. ৰ অধীনত, এজন কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁলোকৰ পুঁজিৰ পৰা এক মুঠ অংশ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ বিকল্পৰ উপৰিও অনুমোদিত জীৱন বীমা কোম্পানী এটাৰ পৰা জীৱনজোৰা এনুইটি ক্ৰয় কৰাৰ বিকল্প আছে । চৰকাৰৰ ক্ৰমান্বয়ে বৰ্ধিত পেঞ্চন পৰিশোধৰ বোজা হ্ৰাস কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন প্ৰণালী ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল যি কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ দুয়োৰে বাবে বহনক্ষম হৈ পৰিছিল ।

চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে কিয় অ.পি.এছ.লৈ ঘূৰি অহাৰ দাবী কৰে (Why do government employees demand a return to OPS)

শেহতীয়া বছৰবোৰত, কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী উভয়ে পুৰণি পেঞ্চন আঁচনিলৈ ঘূৰি অহাৰ দাবী জনাইছে । এই বৰ্ধিত দাবীৰ ফলস্বৰূপে, কেইবাখনো ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যে, তেওঁলোকে পুৰণি পেঞ্চন আঁচনিলৈ ঘূৰি আহিব । ৰাজস্থান আৰু ছট্টিশগড়ৰ দৰে বিৰোধী শাসিত ৰাজ্যসমূহে ইতিমধ্যে সকলো বৰ্তমানৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে পুৰণি পেঞ্চন আঁচনি গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিছে (State Govt decision on pension scheme)।

গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত, দুটা বিৰোধী দল ক্ৰমে কংগ্ৰেছ আৰু আম আদমি পাৰ্টীয়ে পুৰণি পেঞ্চন আঁচনিখন বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী ফলক হিচাপে ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ এই দাবীক নিৰ্বাচনী আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ সুযোগ লৈছিল । একেদৰে, পাহাৰীয়া ৰাজ্য হিমাচল প্ৰদেশতো কংগ্ৰেছে পুৰণি পেঞ্চন আঁচনি গ্ৰহণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ।

NPSত বিনিয়োগ সুৰক্ষিত নে (Is the investment into NPS safe)

পুৰণি পেঞ্চন আঁচনিলৈ ঘূৰি অহাৰ দাবীয়ে শেহতীয়া মাহবোৰত চৰ্চা লাভ কৰিছে কিয়নো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত এক অনুভৱ হৈছে যে যদি পিএফআৰডিএ অনুমোদিত পেছাদাৰী পুঁজি প্ৰৱন্ধকসকলে ভৱিষ্যতে পৰ্যাপ্ত লাভ সুৰক্ষিত কৰাত বিফল হয় তেন্তে তেওঁলোকৰ জীৱনজোৰা সঞ্চয়ৰ বিপদাশংকা থাকিব পাৰে । এইটোৱে তেওঁলোকৰ অৱসৰৰ পাচৰ প্ৰয়োজনীয়তাবোৰ বিপদত পেলাব ।

আদানি গ্ৰুপৰ ষ্টকৰ হ্ৰাসে উদ্বেগ বৃদ্ধি কৰিছে (Crash of Adani Group stocks heightened concerns)

নিউয়ৰ্কস্থিত হিণ্ডেনবাৰ্গৰ প্ৰতিবেদনৰ পাচত আদানি গ্ৰুপৰ কোম্পানীবোৰৰ ষ্টকৰ মূল্য হ্ৰাস হোৱাৰ ফলত এই উদ্বেগবোৰ অধিক বৃদ্ধি পাইছে (Hindenburg and Adani group controversy)। হিণ্ডেনবাৰ্গ ৰিছাৰ্চে আদানি গ্ৰুপৰ কোম্পানীসমূহৰ কাৰ্য প্ৰণালীৰ ওপৰত এক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰাৰ পাচত, আদানিয়ে কোম্পানীটোৰ বজাৰ মূল্যাংকনৰ আধা হেৰুৱাইছে । ২৪ জানুৱাৰীত ১৯ লাখ কোটি টকাৰ পৰা ১০ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ প্ৰায় ৯.৬ লাখ কোটি টকালৈ হ্ৰাস ।

আদানি গ্ৰুপৰ কোম্পানীসমূহৰ বজাৰ মূল্যাংকনত হোৱা এই ঘটনাই ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলটৰ দৰে কিছুমান বিৰোধী মুখ্যমন্ত্ৰীক ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে পুৰণি পেঞ্চন আঁচনিলৈ ঘূৰি অহাৰ তেওঁৰ চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ পুনৰাবৃত্তি কৰিবলৈ অধিক প্ৰেৰণ যোগাইছে । গেহলটে শনিবাৰে কয় যে তেওঁৰ চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ ভৱিষ্যত শ্বেয়াৰ বজাৰৰ ভৰষাত এৰি দিব নোৱাৰে ।

এতিয়া কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ নীতি নিৰ্ধাৰকসকলৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বান হ'ল কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ সম্পদৰ সৈতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ ভৱিষ্যত কেনেদৰে সুৰক্ষিত কৰিব পাৰি ? কিয়নো তেওঁলোকৰ ওপৰত বৰ্ধিত পেঞ্চন বিধেয়ক পূৰণৰ বাবে বিত্তীয় চাপ বৃদ্ধি পাইছে ।

লগতে পঢ়ক :Surajkund Mela 2023: হাৰিয়ানাৰ মেলাত মেঘালয়ৰ শিল্প-কলাৰ সমাদৰ