নেশ্যনেল ডেস্ক, 10 ছেপ্টেম্বৰ : শনিবাৰে অতি ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ হয় ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া বিলাস দালভিৰ (69) মৃতদেহ (Former flying officer Vilas Dalvi) ৷ শনিবাৰে পুৱা IPS একাডেমীৰ কৰ্মচাৰী কোৱাৰ্টাৰৰ এখন চিলিং ফেনত ওলমি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় প্ৰাক্তন বায়ুসেনা বিষয়াগৰাকীৰ মৃতদেহ (Ex Air Force officer dies by suicide) ৷

ৰাজেন্দ্ৰ নগৰ আৰক্ষী থানাৰ উপ-পৰিদৰ্শক শচীন ত্ৰিপাঠীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, প্ৰাক্তন বায়ু সেনাগৰাকীৰ মৃতদেহৰ কাষত পোৱা নাছিল কোনো চুইচাইড নোট ৷ কিন্তু তেওঁৰ ম’বাইল ফোনত পোৱা কিছু তথ্য অনুসৰি, এগৰাকী মহিলাই তেওঁক কিছুমান ব্যক্তিগত ফটো আৰু ভিডিঅ’ৰ বাবে ব্লেকমেইল কৰি আছিল ৷

যাৰ ফলত উপায়ন্তৰ হৈ বায়ুসেনা বিষয়াগৰাকীয়ে চৰম পদক্ষেপ ল’বলৈ বাধ্য হয় ৷

লগতে পঢ়ক : গণেশৰ মূৰ্তি বিসৰ্জনৰ মাজতেই নৈৰ সোঁতে উটুৱাই নিলে দুই শিশুক

লগতে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, বহু বছৰ ধৰি অকলে বাস কৰি থকা দালভিয়ে অলপতে এখন বৈবাহিক ছাইটত এটা বিজ্ঞাপন দিছিল । অভিযুক্ত মহিলাগৰাকীয়ে ছাইটটোৰ জৰিয়তে তেওঁৰ সৈতে বন্ধুত্ব স্থাপন কৰিছিল ৷ ফলত তেওঁৰ কিছু ব্যক্তিগত ফটো আৰু ভিডিঅ’ লাভ কৰিছিল মহিলাগৰাকীয়ে ৷ তাৰ পাচতে মহিলাগৰাকীয়ে তেওঁক ব্লেকমেইল কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ৷

উল্লেখ্য যে, এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ৷ তথ্য অনুসৰি, বৰ্তমান IPS একাডেমীৰ মেনেজাৰ হিচাবে কৰ্মৰত আছিল নিহত ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া বিলাস দালভি ৷

লগতে পঢ়ক : পাপৰী হত্যাকাণ্ড: পত্নীহত্যাৰ অভিযুক্ত মানস গাংগুলীৰ ফাঁচীৰ দাবীত উত্তাল বোকাখাত