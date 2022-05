নেশ্যনেল ডেস্ক, 27 মে': প্ৰতিগৰাকী যৌন কৰ্মী (Sex worker)ৰ অন্যান্য লোকৰ দৰেই সন্মানেৰে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আছে ৷ যৌন কৰ্মীসকলৰ সুৰক্ষাৰ সম্পৰ্কে বিভিন্ন সময়ত বহু লোকে মাত মাতি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ শেহতীয়াকৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ আৰক্ষীক যৌন কৰ্মীৰ অধিকাৰ, তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ সুৰক্ষা সংৰক্ষণ কৰা আৰু কামত হস্তক্ষেপ নকৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়ে ৷ লগতে যৌন কামক বৃত্তি হিচাপে বিবেচনা কৰি কয় যে ন্যায়ালয়ে কয় যে, প্ৰাপ্তবয়স্ক আৰু সন্মতিপূৰ্ণ যৌন কাম কৰা মহিলাসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে অপৰাধমূলক ব্যৱস্থা লোৱা উচিত নহয়। নিজ ইচ্ছামতে কৰা যৌন কাম অবৈধ নহয়, বৰঞ্চ পতিতালয় চলোৱাটোহে বেআইনী ৷

উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰা নিযুক্ত পেনেলৰ নিৰ্দেশনা (Sc on Sex worker) অনুসৰি, যেতিয়া কোনো পতিতালয়ত অভিযান চলোৱা হয় সেই পতিতালয়সমূহৰ বিৰুদ্ধেহে আৰক্ষীয়ে শাস্তি বিহিব পাৰে ৷ স্বেচ্ছামূলক যৌন কাম অবৈধ নহয় কিন্তু পতিতালয় চলোৱাটোহে বেআইনী, সংশ্লিষ্ট যৌন কৰ্মীসকলক গ্ৰেপ্তাৰ বা হাৰাশাস্তি কৰিব নালাগে । ইয়াৰোপৰি যৌন কৰ্মীসকলৰ মানৱীয় শালীনতা আৰু মৰ্যাদাৰ মৌলিক সুৰক্ষা আৰু তেওঁলোকৰ সন্তানক সামাজিক কলংকৰ নাম দি সমাজৰ পৰা যাতে একাষৰীয়া কৰা নহয় তাৰবাবে নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ পেনেলে লগতে কয় যে, যৌন কৰ্মী আৰু তেওঁলোকৰ সন্তানৰো এক মৌলিক সুৰক্ষা আৰু এক সন্মানীয় জীৱনৰ অধিকাৰ আছে (sex worker has right to dignified life)। যদি নাবালকজনক পতিতালয়ত বাস কৰা বা যৌন কৰ্মীৰ সৈতে বাস কৰিলে শিশুটোক সৰবৰাহ কৰা হৈছে বুলি অনুমান কৰা উচিত নহয়, যৌন কৰ্মীসকলৰ সন্তানসকলক সন্মান আৰু অন্যান্য সুযোগৰ পৰা বঞ্চিত কৰা নহ'ব ৷"

শীৰ্ষ আদালতে এই সন্দৰ্ভত পৰ্যবেক্ষণ কৰি কয় - "যেতিয়া এগৰাকী যৌন কৰ্মী প্ৰাপ্তবয়স্ক আৰু তেওঁ নিজৰ ইচ্ছাৰে এই কাম কৰি আছে, আৰক্ষীয়ে ইয়াত হস্তক্ষেপ কৰা আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধমূলক ব্যৱস্থা লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে, সংবিধানৰ ২১ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত এই দেশৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ সন্মানীয় জীৱন জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আছে (SC observes sex worker has right to dignified life)।" পেনেলৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি যৌন কৰ্মীসকল আইনৰ সমান সুৰক্ষাৰ অধিকাৰী আৰু যেতিয়া এইটো স্পষ্ট হয় যে যৌন কৰ্মী এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক আৰু তেওঁ সন্মতিৰ সৈতে অংশগ্ৰহণ কৰি আছে, আৰক্ষীয়ে হস্তক্ষেপ কৰা বা কোনো অপৰাধমূলক পদক্ষেপ লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব । যেতিয়া যৌন কৰ্মী এজনে অপৰাধী/যৌন/আন যিকোনো ধৰণৰ অপৰাধৰ অভিযোগ কৰে, আৰক্ষীয়ে ইয়াক গুৰুত্বসহকাৰে ল'ব লাগিব আৰু আইন অনুসৰি কাম কৰিব লাগিব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে যৌন কৰ্মী বা তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিসকলক সকলো সিদ্ধান্ত লোৱা প্ৰক্ৰিয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব, যাৰ ভিতৰত আছে যৌন কৰ্মীসকলৰ বাবে যিকোনো নীতি বা কাৰ্যসূচী পৰিকল্পনা, যৌন কাম সম্পৰ্কীয় আইনত যিকোনো পৰিৱৰ্তন অথবা সংস্কাৰ প্ৰস্তুত কৰা।

পেনেলৰ এই নিৰ্দেশনাসমূহৰ ওপৰত বিবেচনা কৰি কেন্দ্ৰই কেবাটাও বিষয়ত সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে ৷ ইয়াৰ উপৰি যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা যিকোনো যৌন কৰ্মীক এজন অন্য ব্যক্তিৰ বাবে উপলব্ধ সকলো সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগিব, যাৰ ভিতৰত আছে তাৎক্ষণিক চিকিৎসাৰ সহায় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক সকলো আইটিপিএ সুৰক্ষা গৃহৰ জৰীপ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হ'ব পাৰে যাতে প্ৰাপ্তবয়স্ক মহিলাৰ ঘটনা, যিসকলক তেওঁলোকৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে আটক কৰা হয় ৷ তেওঁলোকক সময়সীমাৰ ভিতৰত মুক্তিৰ বাবে পুনৰীক্ষণ আৰু প্ৰক্ৰিয়া কৰিব পাৰি। ন্যায়ালয়ে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহক পেনেলৰ দ্বাৰা কৰা পৰামৰ্শসমূহ কঠোৰভাৱে পালন কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে । আৰক্ষীয়ে সকলো যৌন কৰ্মীক সন্মানৰ সৈতে ব্যৱহাৰ কৰা উচিত আৰু তেওঁলোকক মৌখিক বা শাৰীৰিকভাৱে উৎপীড়ন কৰা অনুচিত ৷ ইয়াৰ সমান্তৰালকে তেওঁলোকক যৌন কাৰ্য্যত বাধ্য দিয়াটো উচিত নহয় ।

