নেশ্যনেল ডেস্ক, ৯ এপ্ৰিল : জম্মু-কাশ্মীৰত পুনৰ নিৰাপত্তা বাহিনী আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত সংঘৰ্ষ (Encounter in Jammu and Kashmir) । অনন্তনাগ জিলাৰ চিৰহামা অঞ্চলত দুয়োপক্ষৰ মাজত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Firefight between militants and security forces in Anantnag) । এগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই জনোৱা মতে, সন্ত্ৰাসবাদীৰ উপস্থিতি সম্পৰ্কে তথ্য লাভ কৰাৰ পাছতে আৰক্ষী, সেনা আৰু চিআৰপিএফৰ যুটীয়া দলে অঞ্চলটোত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলে আৰু তালাচী আৰম্ভ কৰে ।

তালাচীৰ মাজতে সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলটোৱে নিৰাপত্তা বাহিনীক লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰে । তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত নিৰাপত্তা বাহিনীয়েও এনকাউণ্টাৰ আৰম্ভ কৰে । সম্প্ৰতি অঞ্চলটোত তীব্ৰ উত্তেজনা অব্যাহত আছে ।

আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, বিভিন্ন ধৰণৰ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । জিলাখনৰ কেইবাটাও অঞ্চলত ইণ্টাৰনেট সংযোগ বন্ধ কৰা হৈছে (Internet snapped in Kulgam) । ইফালে, আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে কুলগাম জিলাৰ ডি এইচ পোৰা অঞ্চলৰ চাকিচামাদত আন এক সংঘৰ্ষ অব্যাহত আছে ।

লগতে পঢ়ক : জম্মু-কাশ্মীৰত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰসহ দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী গ্ৰেপ্তাৰ