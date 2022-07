নেশ্যনেল ডেস্ক, 27 জুলাই : বুধবাৰে পুৱাৰে পৰা দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ কুলগাম জিলা (Kulgam District of Jammu and Kashmir)ৰ ব্ৰেইহাৰ্ড কাঠপোৰা অঞ্চলত উগ্ৰপন্থী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে সংঘৰ্ষ (Encounter between militants and security forces) ।

কাশ্মীৰ জ’ন আৰক্ষীয়ে এক টুইটযোগে এই কথা উল্লেখ কৰি জনোৱা অনুসৰি, ব্ৰেইহাৰ্ড কাঠপোৰা অঞ্চলত উগ্ৰপন্থী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীৰ মাজত প্ৰচণ্ড গুলিয়াগুলীৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে৷ আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে বৰ্তমানেও অভিযান অব্যাহত ৰখা বুলিও উল্লেখ কৰিলে কাশ্মীৰ জ’ন আৰক্ষীয়ে (Police and security forces are on the job)৷

অৱশ্যে বাতৰি যুগুত কৰা সময়লৈকে কোনো লোক হতাহত হোৱাৰ তথ্য আহি পৰা নাই ৷

