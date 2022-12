নেশ্যনেল ডেস্ক,২৪ ডিচেম্বৰ: পঞ্জাৱৰ অমৃতসৰত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । আৰক্ষী আৰু গেংষ্টাৰৰ মাজত সংঘটিত হয় এক সংঘৰ্ষ । এগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ পৰা দাবী কৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আহোতেই আৰক্ষীৰ এনকাউন্টাৰত আহত হয় এটা গেংষ্টাৰ(A gangster injured in a police encounter) । জানিব পৰা মতে গেংষ্টাৰৰ দলৰ দুই সদস্যই ব্যৱসায়ীজনৰ পৰা দাবী কৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিবলৈ অহাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক ঘেৰি ধৰে । লগে লগে অপৰাধী দুটাই আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰে । আৰক্ষীয়েও প্ৰত্যুত্তৰত গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয়(Encounter between police and gangster in Punjab) ।

অমৃতসৰৰ বাইপাছত সংঘটিত হয় গুলীয়াগুলীৰ এই ঘটনাটো । ২ জনীয়া গেংষ্টাৰৰ দলটোৱে অমৃতসৰৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ পৰা ২০ লাখ টকা দাবী কৰিছিল । নিৰ্দিষ্ট সময় অনুসৰি গেংষ্টাৰৰ দলটোৱে উক্ত স্থানত ধন সংগ্ৰহ কৰিবলৈ অহা বুলি আৰক্ষীয়ে গোপন সুত্ৰে লাভ কৰা এক তথ্য়ৰ ভিত্তিত ঘেৰি ধৰে গেংষ্টাৰৰ দলটোক । ইয়াৰ পাছতেই আৰক্ষী আৰু গেংষ্টাৰৰ সংঘটিত হোৱা সংঘৰ্ষত আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হয় এটা গেংষ্টাৰ । পৰৱৰ্তী সময়ত আহত গেংষ্টাৰ অমন ওৰফে ৰাজু কুমাৰক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষী ।

ধৃত ৰাজু কুমাৰৰ ভৰিত গুলী লাগিছে বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে । লগে লগে আহত ৰাজু কুমাৰক প্ৰেৰণ কৰা হয় আমান অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ । কিন্তু ইয়াৰ মাজতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলায়ণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আনটো গেংষ্টাৰ । পলায়ণ কৰা গেংষ্টাৰটোৰ নাম বক্সাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে । পলাতক বক্সাৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে আৰক্ষীয়ে ।

ইফালে এই সংঘৰ্ষত আহত হয় এগৰাকী আৰক্ষী জোৱানো । আহত আৰক্ষী জোৱানজন ACP নৰ্থ ভাৰিন্দৰ খোছাৰ গানমেন গুৰজিৎ সিং বুলি জানিব পৰা গৈছে । আহত গুৰজিতক প্ৰেৰণ কৰা হয় অমনদীপ চিকিৎসালয়লৈ । বৰ্তমান গুৰজিৎ সিঙৰ শাৰীৰিক স্থিতি সুস্থিৰ অৱস্থাত থকা বুলি জানিবলৈ দিয়ে চিকিৎসকে । সমগ্ৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত আন আন গেংষ্টাৰকো জালত পেলাবলৈ আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান ।

