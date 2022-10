নোশ্য়নেল ডেস্ক, ১৬ অক্টোবৰ: কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈ ৩,৫০০ কিলোমিটাৰ 'ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা' ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ হৈছে (Kanyakumari to Kashmir Congres padyatra)। এই যাত্ৰা প্ৰায় ১৫০ দিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু প্ৰায় ১২ খন ৰাজ্যক সামৰি লোৱা হ'ব । ১১ ছেপ্টেম্বৰত পদযাত্ৰা কেৰালাত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে ১৮ দিনৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ মাজেৰে পাৰ হয় । এই পদযাত্ৰাৰ দলটো ৩০ ছেপ্টেম্বৰত কৰ্ণাটকত উপস্থিত হৈছে । দেশৰ উত্তৰ দিশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে কৰ্ণাটকত পদযাত্ৰাৰ দলটো ২১ দিন থাকিব । ইয়াৰ মাজতেই যোৱা শণিবাৰে সংঘটিত হয় এক দুৰ্ঘটনা ।

কৰ্ণাটকৰ বেল্লাৰী জিলাত তালুকৰ নিউ মোকা গাঁৱৰ ওচৰত (New Moka village in the taluk) ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধীৰ ওচৰত বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় (Short circuit near Rahul Gandhi in Bharat Jodo)। উল্লেখ্য় যে এই পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰা পাঁচজন লোক বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত আহত হৈছিল ।

এজন লোকে হাতত লোহাৰ ৰডৰে সংযুক্ত হৈ থকা কংগ্ৰেছৰ পতাকাখনে বিদ্যুতৰ লাইনত স্পৰ্শ কৰাৰ সময়তেই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল । বৈদ্যুতিক শ্বকৰ ফলত মোকা গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ সভাপতি ৰামান্না আৰু অন্যান্যসহ পাঁচজন লোক আহত হৈছিল । অৱশ্য়ে বিধায়ক নগেন্দ্ৰই লগে লগে (MLA Nagendra immediately admitted the injured) আহতসকলক মোকা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাই তেওঁলোকৰ চিকিৎসা কৰে ।

ইতিমধ্য়ে ৰাহুল গান্ধীয়ে আহতসকলৰ বাবে ১ লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ ঘোষণা কৰিছে । ৰাহুল গান্ধীয়ে আঘাতপ্ৰাপ্ত সকলৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে বুজ লোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । এই ঘটনাটোৰ সময়ত এছপিজি দলে ৰাহুল গান্ধীক সুৰক্ষা দি আছিল । উল্লেখ্য় যে ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা চলি আছে আৰু ১০০০ কিলোমিটাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে । কালি বাল্লাৰীত আয়োজিত বিশাল সন্মিলনত বহু সংখ্যক লোক উপস্থিত আছিল ।

ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাই শনিবাৰে এক মাইলৰ খুঁটিত উপনীত হয় । এতিয়ালৈকে এই যাত্ৰাৰ দক্ষিণ পৰ্যায়ত ১০০০ কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰিছে । ৩৫৭০ কিলোমিটাৰ যাত্ৰা কংগ্ৰেছ আৰু সমগ্ৰ দেশৰ বাবে এক ঐতিহাসিক বিষয় হিচাপে চিহ্নিত হ'ব । উল্লেখ্য় যে এইটো ভাৰতৰ ইতিহাসত যিকোনো ভাৰতীয়ৰ দ্বাৰা খোজকাঢ়ি যোৱা আটাইতকৈ দীঘলীয়া পদযাত্ৰা ।

