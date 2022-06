নেশ্যনেল ডেস্ক, 10 জুন : ভাৰতৰ পৰৱৰ্তী ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা নিৰ্বাচন আয়োগৰ (The Election Commission of India has announced the election for the President of India) ৷ অহা 18 জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন(Indian Presidential Elections) ৷ সংবিধানৰ 62 নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি 24 জুলাইত ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ কাৰ্যকাল শেষ হ'ব (President Ram Nath Kovind's term ends on July 24) ৷ 21 জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোট গণনা হ'ব বুলি বৃহস্পতিবাৰে নিৰ্বাচনী আয়োগে ঘোষণা কৰে ৷

মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত (চিইচি) ৰাজীৱ কুমাৰে সংবাদমেলত উল্লেখ কৰে যে কোবিন্দৰ কাৰ্যকাল ২৪ জুলাইত শেষ হ'ব আৰু তাৰ আগতে তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰী নিৰ্বাচিত কৰিব লাগে । ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে 15 জুনত জাননী জাৰি কৰা হ'ব আৰু 29 জুন মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন । প্ৰাৰ্থীত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন হৈছে 2 জুলাই ৷ তদুপৰি এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত মুঠ 4,809 জন ভোটাৰে ভোটদান কৰিব ৷ কোনো ৰাজনৈতিক দলে ইয়াৰ সদস্যসকলক হুইপ জাৰি কৰিব নোৱাৰে বুলি ৰাজীৱ কুমাৰে সংবাদমেলত উল্লেখ কৰে ৷

আনহাতে এতিয়ালৈকে কোনো ৰাজনৈতিক দলে শীৰ্ষ সাংবিধানিক পদৰ বাবে নিজৰ পচন্দৰ নাম দিয়া নাই ৷ ভোটদানৰ সময়ত সকলো প্ৰাৰ্থীক পৃথক কলম দিয়া হ'ব আৰু যদি কোনোৱে আনৰ কলম ব্যৱহাৰ কৰে, তেন্তে তেওঁৰ ভোট অবৈধ বুলি গণ্য কৰা হ'ব বুলি উক্ত সংবাদমেলখনত কুমাৰে উল্লেখ কৰে ৷ উল্লেখযোগ্য যে নতুন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শপত গ্ৰহণ হ’ব 25 জুলাইত ৷

