কণীক সম্পূৰ্ণ খাদ্য বুলি গণ্য কৰা হয়, কিয়নো ইয়াত বহুতো পুষ্টিকৰ উপাদান থাকে (eggs for health)। কিন্তু তথাপিও হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে সেইবোৰ উপযুক্ত বুলি গণ্য কৰা নহয় (side effects of eating eggs everyday)। আপুনি নিশ্চয় বহুবাৰ শুনিছে যে কণী কলেষ্টেৰলৰে ভৰপূৰ, গতিকে সীমিত পৰিমাণত খোৱা বা একেবাৰেই সেৱন কৰাটো সঠিক (egg benefits for men)। কিন্তু এই কথা কিমানখিনি শুদ্ধ ?

কণীত বেয়া কলেষ্টেৰল থাকে নেকি ?

কণীত কলেষ্টেৰল যথেষ্ট পৰিমাণে পোৱা যায় এইটো সঁচা, কিন্তু ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত ভিটামিন, খনিজ পদাৰ্থ আৰু স্বাস্থ্যকৰ চৰ্বিও থাকে । কণীত পটাছিয়াম, কেলচিয়াম, ফছফৰাছ আৰু ছডিয়ামৰ পৰিমাণো কম পৰিমাণে থাকে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত কপাৰ, আয়’ডিন, আইৰণ, মেগনেছিয়াম, মেংগানিজ, চেলেনিয়াম আৰু জিংক আদিও পোৱা যায় । যদি আপুনি খাদ্যৰ পৰা ইমানবোৰ পুষ্টিকৰ উপাদানৰে ভৰা কণী আঁতৰাই পেলায়, তেন্তে কল্পনা কৰক যে আপোনাৰ শৰীৰৰ পৰা কিমানবোৰ প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিকৰ উপাদান বাহিৰ কৰি দিয়া হৈছে (How many eggs a day is healthy?)।

দিনটোত কিমানটা কণী খাব লাগে ?

কণীৰ ওপৰত গৱেষণা চলি আছে । বহু গৱেষণাত এইটোও কোৱা হৈছে যে, দিনটোত প্ৰায় এটা কণী খালে আপোনাৰ শৰীৰে প্ৰয়োজনীয় পুষ্টি লাভ কৰে । কিমান কণী খাব লাগে তাৰ লগতে কেনেকৈ খাব লাগে সেই কথাও জনাটো খুবেই জৰুৰী । কণী সকলো ধৰণৰ খাদ্যৰ সৈতে খাব পাৰি । চালাডৰ পৰা চেণ্ডুইচ আৰু মেইন ডিচলৈকে । যদি আপুনিও মাখন, বেকন, চচ্চেজ, মাফিন আদিৰ সৈতে কণী খায় তেন্তে এইবোৰ বস্তুৱে কণীতকৈ বেছি কলেষ্টেৰল বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । গতিকে আপুনি কেনেকৈ কণী খাইছে সেয়াহে গুৰুত্বপূৰ্ণ ।

স্বাস্থ্যৰ বাবে কিমান কণী খোৱা উচিত ?

বষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে কৰা এক গৱেষণাৰ মতে কণী খালে ৰক্তচাপ, ৰক্তশৰ্কৰা আৰু টাইপ-২ ডায়েবেটিছৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস পায় । আমেৰিকান হাৰ্ট এছ’চিয়েশ্যনৰ তথ্য অনুসৰি এটা কণীত ৭৮ কেলৰি আৰু প্ৰায় ৬ গ্ৰাম প্ৰ’টিন থাকে । কোৱা হয় যে, এটা কণী খালে কাৰো ক্ষতি নহয় (What are the benefits of eating eggs?) ।

যদি আপোনাৰ কলেষ্টেৰল বেছি হয় তেন্তে কণী খাব লাগেনে ?

এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কঠিন, কাৰণ কণীৰ কুহুম কলেষ্টেৰলৰ ভঁৰাল, আৰু উচ্চ কলেষ্টেৰলৰ সৈতে যুঁজি থকা লোকসকলে ইয়াক সেৱন কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হয় । কিন্তু কণীৰ কুহুমত থকা পুষ্টিকৰ উপাদানৰ পৰিমাণো বেছি, যিবোৰ আন কোনো খাদ্যত নাথাকে । বহু গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে, শৰীৰৰ কলেষ্টেৰলৰ ওপৰত কণীৰ কুহুমৰ প্ৰভাৱ বহুত কম । অৱশ্যে বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে যিসকল লোকে ইতিমধ্যে ডায়েবেটিছ, হৃদৰোগ আদি ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে, তেওঁলোকে কণীৰ কুহুম কমকৈ সেৱন কৰাটো উচিত ।

