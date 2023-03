নিউজ ডেস্ক, ১০ মাৰ্চ : বৰ্তমান বাতিল কৰা দিল্লী আবকাৰী নীতি (Delhi Excise Policy case) সম্পৰ্কীয় এক তথাকথিত ধন সৰবৰাহ গোচৰত বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীৰ প্ৰাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী মণীষ ছিছোডিয়াক (Manish Sisodia alleged money laundering) গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ইডিয়ে তেওঁৰ জিম্মা বিচাৰি নতুন দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতত হাজিৰ কৰে (ED arrested Manish Sisodia) ।

ছিছোডিয়াৰ জিম্মা বিচাৰি কৰা ইডিৰ আবেদনৰ ফলত দিল্লীৰ প্ৰাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ জামিনৰ আশা প্ৰায় নিৰ্বাপিত হোৱা বুলিব পাৰি । উল্লেখ্য, জামিনৰ বাবে তেওঁ আজি আদালতৰ কাষ চাপিব লাগিছিল (bail plea of Sisodia in CBI case) । আনহাতে, ৰাউজ এভিনিউ আদালতে শুকুৰবাৰে চিবিআই গোচৰত ছিছোডিয়াৰ জামিন আবেদন বিবেচনা কৰিবলৈ গৈ আছে (Rouse Avenue Court New Delhi) ।

কিন্তু তাৰ মাজতে ছিছোডিয়াক বৃহস্পতিবাৰেই ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে ছিছোডিয়াক চিবিআয়ে ৮ ঘণ্টাৰ দীঘলীয়া জেৰাৰ পিছত ২৬ ফেব্ৰুৱাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । তাৰ পিছত তেওঁক সোধা-পোছাৰ বাবে দুবাৰকৈ চিবিআইৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ।

জেৰা শেষ হোৱাৰ পিছত, তেওঁক 14 দিনৰ বাবে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । তাত তেওঁক ইডিয়ে একেৰাহে দুদিন জেৰা কৰাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । সেয়ে এতিয়া তেওঁ চিবিআই গোচৰত জামিন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লেও, ইডিয়ে পঞ্জীয়ন কৰা গোচৰটোৰ বাবে তেওঁ কাৰাগাৰতে থাকিব লাগিব ।

আনহাতে, এইটোও অনুমান কৰা হৈছে তেওঁ জামিন পোৱাৰ পূৰ্বেও ইডিয়ে ছিছোডিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব । উল্লেখ্য, ইডি আৰু চিবিআই দুয়োটা তদন্তকাৰী সংস্থায়ে দিল্লী আবকাৰী কেলেংকাৰীৰ গোচৰটোৰ তদন্ত কৰি আছে । চিবিআয়ে আবকাৰী নীতিত অনিয়মৰ অভিযোগৰ তদন্ত কৰি আছে ।

আনহাতে, ইডিয়ে তথাকথিত কেলেংকাৰীৰ সৈতে সম্পৰ্কিত ধন সৰবৰাহৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰি আছে । ইডিয়ে ইতিমধ্যে গোচৰটোত 13,000 পৃষ্ঠাৰ অভিযোগ-পত্ৰ দাখিল কৰিছে । চিবিআয়ে এতিয়ালৈকে এই গোচৰটোত চাৰিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । আনহাতে, ইডিয়ে এই গোচৰটোত ১১ জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।

চিবিআইয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ৪ জন অভিযুক্তৰ ভিতৰত তিনিজনে জামিন লাভ কৰিছে, আনহাতে ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা এজনো অভিযুক্তই এই বাতৰি প্ৰকাশ কৰাৰ সময়লৈকে জামিন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। ৩০ মে'ত ইডিয়ে এই গোচৰৰ সন্দৰ্ভত দিল্লী চৰকাৰৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী সতীন্দৰ জৈনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে।

