নেশ্যনেল ডেস্ক, 11 মাৰ্চ : শুকুৰবাৰৰ দিনটোত তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কে চি আৰ কন্যা কে কবিতাই নতুন দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কখন গৃহীত কৰাৰ দাবীত এক ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৷ এই ধৰ্ণাৰ পৰৱৰ্তী দিনটোতে অৰ্থাৎ আজি শণিবাৰে কবিতাই দিল্লীৰ সুৰা কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত মুখামুখি হ’ব দিল্লীস্থিত বিধি বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয় চমুকৈ ED ৰ কাৰ্যালয়ত (KCR daughter Deeksha in Delhi) ৷

সুৰা নীতিৰ গোচৰত বি আৰ এছৰ নেতাৰ কন্যাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কেন্দ্ৰই গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত জল্পনা-কল্পনা অব্যাহত থকাৰ সময়তে আজি ইডিৰ সন্মুখত হাজিৰ হ’ব তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কন্যাগৰাকী (BRS leader Kavitha to appear before ED today) । উল্লেখযোগ্য যে, ইতিমধ্যে ইডিয়ে হায়দৰাবাদৰ ব্যৱসায়ী অৰুণ ৰামচন্দ্ৰ পিল্লাইক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যিজনক সংস্থাটোৱে কবিতাৰ বেনামী বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । দিল্লীৰ সুৰা কেলেংকাৰীৰ সৈতে কবিতা জড়িত আছিল বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ইডিয়ে (Kavitha beneficiary of kickbacks in liquor scam ) ।

সূত্ৰই জনোৱা মতে, আজিৰ জেৰাৰ সময়ত অৰুণ পিল্লাইৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় সংস্থাটোৱে কবিতাৰ সৈতে মুখামুখি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । দক্ষিণৰ গোট সমূহৰ সৈতে জড়িত অৰুণৰ জৰিয়তে দিল্লীৰ আম আদমী পাৰ্টিৰ নেতাসকলক এশ কোটিৰো অধিক ধন প্ৰদান কৰা হৈছে বুলি অভিযোগ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে । তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে অৰুণ পিল্লাইক ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ মাত্ৰ এদিন পিছতে কবিতাক জেৰালৈ মাতিছে (Delhi liquor policy case ) ।

আজি ED ৰ মুখামুখি হ’ব কে কবিতা

ইফালে, সুৰা কেলেংকাৰীত কবিতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ’ব বুলি ইতিমধ্যে দৃঢ়তাৰে দাবী কৰিছে বিজেপি নেতাসকলে । তেলেংগানাৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি বন্দী সঞ্জয়ে কিছুদিন পূৰ্বে ED য়ে কবিতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব বুলি নিশ্চিত আছিল বাবেই আপ নেতা মনীষ ছিছোদিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত দলটোৰ নেতাসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছিল ৷ কবিতা আৰু তেওঁৰ দলৰ নেতাসকলে ইডিৰ এই কাৰ্যক সমালোচনা কৰাৰ লগতে এই চমনক ‘মোডী চমন’ বুলি অভিহিত কৰিছিল (KCR mobilising opposition against BJP) ৷

বিধি বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয় (ইডি)ৰ জেৰা তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক মালিকৰ নিৰ্দেশতহে চলি আছে বুলি দলটোৱে কয় । বি আৰ এছৰ বিধায়ক কবিতাক ৯ মাৰ্চত সংস্থাটোৰ দিল্লীস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয়ত সোধ-পোছৰ বাবে হাজিৰ হ’বলৈ ই ডিয়ে চমন জাৰি কৰিছিল । কিন্তু কবিতাই আইনী পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰি 10 মাৰ্চত যন্তৰ মন্তৰত পূৰ্বতে নিৰ্ধাৰিত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আছিল বুলি কৰা আবেদনৰ ভিত্তিত চমন পিছুৱাই দিছিল ED য়ে (Manish Sisodia arrested ) ।

