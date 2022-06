নেচনেল ডেস্ক ,১৩ জুন: বহুল চৰ্চিত পশ্চম বংগৰ কোটি টকীয়া চোৰাং কয়লা ব্যৱসায়ৰ গোচৰত এইবাৰ প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকালয়ে ( Enforcement Directorate on West Bengal Coal Smuggling Case ) সোধ-পোছ কৰিব তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ অভিষেক বেনাৰ্জীৰ পত্নী ৰুজিৰা নাৰুলা বেনাৰ্জীক ( ED notice to Abhishek Banerjee's wife Rujira।) ইতিমধ্য়ে প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকাল অৰ্থাৎ ED য়ে নাৰুলা বেনাৰ্জীলৈ এই সন্দৰ্ভত জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বও এবাৰ ED য়ে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল যদিও Covid-19 ৰ দোহাই দি ৰুজিৰা নাৰুলা বেনাৰ্জীয়ে দিল্লীলৈ যোৱাৰ পৰা আঁতৰি আছিল ।

ইতিমধ্য়ে প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকালয়ে (ED) তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক তথা দলৰ সাংসদ অভিষেক বেনাৰ্জীৰ পত্নী ৰুজিৰা নাৰুলা বেনাৰ্জীক তেওঁৰ সুবিধা অনুসৰি তাৰিখ আৰু দিন উল্লেখ কৰি জনাবলৈ এখন জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে । উল্লেখ্য় যে ইয়াৰ পূৰ্বে, ৰুজিৰা আৰু অভিষেকৰ ভগ্নী মেনাকা গম্ভীৰক চিবিআইয়ে একেটা গোচৰতে প্ৰশ্ন কৰিছিল । ইপিনে, ইডিয়ে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদকলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই গোচৰটোৰ ক্ষেত্ৰত money trail অনুসৰণৰ বাবে তেওঁক সোধ-পোছ কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে বুলি ED য়ে ষ্পষ্ট কৰি দিছে ।

উল্লেখ্য যে ডেৰ বছৰ পূৰ্বে অভিষেক আৰু তেওঁৰ পত্নীক কয়লাৰ চোৰাং ব্যৱসায়ৰ গোচৰত একাধিকবাৰ দিল্লীলৈ তলৱ কৰা হৈছিল । অৱশ্য়ে ৰুজিৰাই Covid-19 ৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিৰ বাবে তেঁওৰ শিশুটোক এৰি ৰাজ্য়ৰ বাহিৰলৈ যোৱাটো সম্ভৱ নহয় বুলি উল্লেখ কৰি জেৰাৰ সন্মূখীন হোৱাৰ পৰা কৌশলৰে আঁতৰি আছিল । ইপিনে, উক্ত গোচৰ সন্দৰ্ভত সাংসদ অভিষেকক দিল্লীত চিবিআইয়ে দুবাৰ জেৰা কৰিছিল (MP Abhishek was interrogated twice by CBI in Delhi) । ED য়ে দম্পতীহালক এই বছৰৰ মাৰ্চত সংস্থাটোৰ নতুন দিল্লীৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । তেওঁলোকে এই চমনৰ বিৰুদ্ধে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰিছিল যদিও আবেদন নাকচ কৰিছিল ।

অৱশ্য়ে যোৱা 17 মে'ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অভিষেক বেনাৰ্জী আৰু ৰুজিৰাক গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে । পাছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দম্পতীহালক নতুন দিল্লীৰ পৰিৱৰ্তে কলকাতাত ইডিৰ প্ৰশ্নৰ বাবে হাজিৰ হ'বলৈ অনুমতি দিয়ে । সূত্ৰসমূহে উল্লেখ কৰিছে যে ইডিয়ে এতিয়া ৰুজিৰা আৰু মানেকা গম্ভীৰক প্ৰশ্ন কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী হৈছে । বিশেষকৈ বেংক একাউণ্টৰ এই অবৈধ ব্যৱসায়ত লেনদেনৰ অংশ স্থানান্তৰ কৰা সন্দৰ্ভত বহু প্ৰশ্ন উঠিছে ।

