নিউজ ডেস্ক, 18ছেপ্টেম্বৰ : পুনৰ প্ৰৱল ভূমিকম্পই জোঁকাৰি গ'ল টাইৱানক (Earthquake in Taiwan)। দেওবাৰে পুৱা টাইৱানৰ য়ুজিঙত ৰিখটাৰ স্কেলত ৭.২ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ জোঁকাৰণি অনুভূত হয় । আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ভূ-তাত্বিক জৰীপ(US Geological Survey)বিভাগে এই সন্দৰ্ভত উল্লেখ কৰা অনুসৰি দেওবাৰে টাইৱানৰ য়ুজিঙৰ( Earthquake in Yujing of Taiwan)পৰা ৮৫ কিলোমিটাৰ পূবত ৭.২ প্ৰাবল্যৰ শক্তিশালী ভূমিকম্প সংঘটিত হয় । অৱশ্য়ে হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতিৰ কোনো প্ৰাথমিক তথ্য় লাভ কৰা হোৱা নাই বুলি ভূ-তাত্বিক জৰীপ বিভাগে সদৰী কৰিছে ।

আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ভূ-তাত্বিক জৰীপে পুনৰ কয় যে, উপকূলীয় চহৰ টাইটুঙৰ পৰা প্ৰায় ৫০ কিলোমিটাৰ উত্তৰে ৬.৫ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ ঠিক এদিন পিছতে নিশা ৯:৩০ বজাত (১৩:৩০ জিএমটি) ভূমিকম্পটো সংঘটিত হয় । ইপিনে, টাইৱানৰ এক সংবাদ মাধ্যমৰ (Taiwanese media expressed) প্ৰতিবেদন অনুসৰি,ভূমিকম্পৰ কেন্দ্ৰস্থলৰ ওচৰত এটা দুমহলীয়া আৱাসিক অট্টালিকা খহি পৰে ।

উল্লেখ্য় যে, ৰাজধানী টাইপেইৰ দ্বীপটোৰ(Taipeis island) উত্তৰ প্ৰান্তত কম্পন অনুভৱ কৰা হৈছিল ।

ইপিনে, টাইৱানত ভূমিকম্পৰ পিছত জাপানী বতৰ বিজ্ঞান সংস্থাই (Japanese Meteorological Agency)৩০০বৰ্গ কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত চুনামি সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে । সংস্থাটোৱে উল্লেখ কৰে যে এই প্ৰচণ্ড ঢৌবোৰ টাইৱানৰ পৰা প্ৰায় ১১০ কিলোমিটাৰ(৭০ মাইল) পূৱে জাপানৰ পশ্চিমত থকা দ্বীপ য়োনাগুনিত আবেলি প্ৰায় ৪:১০ বজাত (০৭:১০ জিএমটি) আৰু পিছত ওচৰৰ তিনিটা দ্বীপ স্পৰ্শ কৰাৰ আশংকা আছে ।

উল্লেখ্য় যে, এই দ্বীপসমূহ টকিঅ'ৰ(Tokyo of Japan) দক্ষিণ-পশ্চিমে প্ৰায় ২,০০০ কিলোমিটাৰ (১,২০০ মাইল) দূৰত্বত আছে । বতৰ কেন্দ্ৰৰ বিষয়াসকলে সেই অঞ্চলসমূহৰ বাসিন্দাসকলক সাগৰৰ পাৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে । ইপিনে, টাইৱানৰ টাইটুং কাউণ্টিত (Taitung County of Taiwan) শনিবাৰে নিশা ৬.৪ প্ৰাবল্যৰ কম্পন হৈছিল ।

লগতে পঢ়ক:বিমান বন্দৰত ঢোলে-দগৰে আদৰণি সৰ্বানন্দ সোণোৱালক