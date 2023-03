নিউজ ডেস্ক, ২২ মাৰ্চ : মঙলবাৰে প্ৰলয়ংকৰী ভূমিকম্পই পাকিস্তানত কঁপনি তোলাৰ লগতে উত্তৰ ভাৰততো ইয়াৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় (earthquake in Islamabad Pakistan) । উত্তৰাখণ্ডত ভূমিকম্পৰ কম্পন অনুভৱ কৰা হয় । ডেৰাডুন, হৃষীকেশ, ৰুঢ়কী আৰু হৰিদ্বাৰত ভূমিকম্পৰ কম্পন অনুভৱ কৰা হয় (Earthquake Tremors in North India) । আনহাতে, কম্পন অনুভৱ হোৱাৰ লগে লগে মানুহবোৰ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহে । ভূমিকম্পৰ পিছতো দীৰ্ঘসময় ধৰি মানুহৰ মাজত দৌৰা-দৌৰি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰি আছিল । অৱশ্যে এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুতৰ সময়লৈকে কোনো ক্ষয়-ক্ষতিৰ খবৰ পোৱা হোৱা নাই (quake in Uttarakhand) ।

উল্লেখ্য যে দিল্লী এনচিআৰৰ পৰা উত্তৰাখণ্ডলৈকে ভূপৃষ্ঠ কঁপি উঠে । উত্তৰাখণ্ডত ডেৰাডুন, ৰুঢ়কী, হৰিদ্বাৰ, ঋষিকেশ, তেহৰি, কাশীপুৰ আৰু ৰামনগৰৰ সৈতে অন্যান্য স্থানত কম্পন অনুভৱ কৰা হয় । নিশা ১০.২৩ বজাত এই ভূমিকম্পটো সংঘটিত হয় । উল্লেখ্য যে উত্তৰাখণ্ডত বৰষুণ হৈ থকাৰ মাজতে হোৱা ভূমিকম্পৰ ফলত মানুহৰ মাজত ভয় বৃদ্ধি পাইছে ।

উল্লেখ কৰিব লাগিব যে হিমালয়ান ৰাজ্য উত্তৰাখণ্ড ভূমিকম্পৰ প্ৰতি অতি সংবেদনশীল । উত্তৰকাশী, চামোলী, ৰুদ্ৰপ্ৰয়াগ, কাপকোট, ধাৰচুলা, কুমাওৰ মুনচিয়াৰী উত্তৰাখণ্ডত ভূমিকম্পৰ বাবে আটাইতকৈ বেছি অসুৰক্ষিত । ভূমিকম্পৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰকাশী জিলাও অতি সংবেদনশীল । ৯০-ৰ দশকত ভূমিকম্পৰ ফলত এক বৃহৎ ধ্বংসযজ্ঞ হৈছিল । নেচনেল চেণ্টাৰ ফৰ ছিছম'লজীৰ মতে, ভূমিকম্পৰ কেন্দ্ৰ আছিল আফগানিস্তানৰ ফৈজাবাদ । ইয়াৰ তীব্ৰতা আছিল ৬.৬ ৰিখটাৰ স্কেল । গভীৰতা আছিল ১৫৬ কিলোমিটাৰ ।

বিজ্ঞানীসকলে ইতিমধ্যে হিমালয়ান অঞ্চলত এটা ডাঙৰ ভূমিকম্পৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছে । শেহতীয়াকৈ হায়দৰাবাদৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ভূ-ভৌতিক গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ বিজ্ঞানী এন পূৰ্ণচন্দ্ৰ ৰাৱে এটা ডাঙৰ ভূমিকম্পৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছে । বিশেষকৈ উত্তৰাখণ্ড আৰু হিমাচল আৰু পশ্চিম নেপালতো তুৰ্কীতকৈ ভয়ংকৰ ভূমিকম্প বা এক ডাঙৰ ভূমিকম্প হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা কৈছে ।

আনহাতে, পঞ্জাবতো ভূমিকম্পৰ কম্পন অনুভৱ কৰা হয় । অৱশ্যে বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ প্ৰাণহানি বা সম্পত্তিৰ ক্ষয়-ক্ষতি হোৱা নাই । মঙলবাৰে নিশা প্ৰায় ১০ বজাত পঞ্জাবৰ বিভিন্ন ঠাইত ভূমিকম্পৰ কম্পন অনুভৱ কৰা হয় (Earthquake In Punjab) । পঞ্জাবত ভূমিকম্প সংঘটিত জিলাকেইখন হৈছে, অমৃতসৰ গ্ৰাম্য, নৱান চহৰ, বাটালা, বাথিন্দা, মোহালি, চণ্ডিগড়, কাপুৰথালা, বৰ্ণালা, মোগা । আন কিছুমান অঞ্চলতো তীব্ৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভৱ হয় ।

উল্লেখ্য, অমৃতপাল সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাক লৈ পঞ্জাবত সৃষ্টি হোৱা ৰাজনৈতিক ভূমিকম্পৰ সময়তে, মঙলবাৰে প্ৰায় 10 বজাত পঞ্জাবৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভৱ কৰা হয় ।

