আগৰতলা, ২২ অক্টোবৰ: ত্ৰিপুৰাত গাঞ্জাসহ দুই সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হয় (Ganja and two smugllers arrested in Tripura) ৷ শুকুৰবাৰে অসম ৰাইফলছ আৰু ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীৰ যুটীয়া সহযোগত পশ্চিম পানীসাগৰ উপ-বিভাগত এক অভিযান চলায় ৷ এই অভিযানত অভিযানকাৰী দলটোৱে ২৫ লাখ টকাৰ গাঞ্জা উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে দুটা সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে (Duo held by Assam Rifle with cannabis in Tripura) ৷

অসম ৰাইফলছৰ এক প্ৰেছ বিবৃতি অনুসৰি, ২১ চেক্টৰ অসম ৰাইফলছৰ ৰাধানগৰ বেটেলিয়নে ২১ অক্টোবৰত পানীসাগৰ আৰক্ষী থানাৰ অধীনত পশ্চিম পানীসাগৰৰ ২ নং ৱাৰ্ডৰ পৰা প্ৰায় ২৫ লাখ টকাৰ ৬২ কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা উদ্ধাৰ কৰে ৷ এক গোপন তথ্যৰ পম খেদি ৰাধানগৰ বেটেলিয়ন আৰু পানীসাগৰ আৰক্ষী থানাৰ সহযোগত অসম ৰাইফলছৰ এটা দলে এক যুটীয়া অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল । আটকাধীন সৰবৰাহকাৰী দুটা হ’ল ৰতনমণি নাথ আৰু বিমোল চাকমা ৷

সম্প্ৰতি জব্দ কৰা নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আৰু আটকধীন সৰবৰাহকাৰী দুটাক পৰৱৰ্তী অনুসন্ধান আৰু আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে পানীসাগৰ আৰক্ষী থানাক হস্তান্তৰ কৰা হৈছে ৷

উল্লেখ্য যে অসম ৰাইফলছে ড্ৰাগছ মুক্ত ত্ৰিপুৰাৰ (Anti Drugs Tripura) লক্ষ্যৰে জিলাখনত বিগত দিনকেইটাত বিভিন্ন অভিযান চলাই আহিছে ৷ এই অভিযানৰ মূল লক্ষ্য হৈছে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা বিয়পাই এখন ড্ৰাগছমুক্ত ৰাজ্য হিচাবে ত্ৰিপুৰাক গঢ়ি তোলা ৷

