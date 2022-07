নিউজ ডেস্ক, ৫ জুলাই : দিল্লীৰ পৰা ডুবাইগামী স্পাইচ জেটৰ বিমানত বিজুতি (Spice Jet flight from Delhi to Dubai malfunctions) । যাৰ বাবে বিমানখন জৰুৰী অৱতৰণ কৰাবলগা হয় কৰাচীত । স্পাইচজেটৰ বি-737 বিমান সেৱাই পৰিচালনা কৰা দিল্লী-ডুবাই এছজি-11 বিমানখনত এই বিজুতি ঘটে । জানিব পৰা মতে, বিমানখনৰ ইণ্ডিকেটৰ লাইট বিকল হৈ পৰে (SpiceJet aircraft diverted to Karachi safely landed)। ফলত বিমানখনৰ গতিপথ কৰাচীলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি তাত জৰুৰী অৱতৰণ কৰোৱা হয় ।

স্পাইচজেটৰ মুখপাত্ৰই জনোৱা অনুসৰি, বিমানখন কৰাচীত সুৰক্ষিতভাৱে অৱতৰণ কৰে আৰু যাত্ৰীসকলক সুৰক্ষিতভাৱে তাৰ পৰা নমোৱা হয় । "কোনো জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰা হোৱা নাছিল (No emergency declared) আৰু বিমানখনে স্বাভাৱিকভাৱে অৱতৰণ কৰিছিল (Aircraft made a normal landing) । বিমানখনৰ কোনো বিজুতিৰ আগতীয়া কোনো প্ৰতিবেদন লাভ কৰা হোৱা নাছিল । যাত্ৰীসকলক আপ্যায়ণৰ সকলো ব্যৱস্থা কৰা হয় । কৰাচীলৈ আন এখন পৰিৱৰ্ত বিমান প্ৰেৰণ কৰা হয় । উক্ত বিমানখনেৰে যাত্ৰীসকলক ডুবাইলৈ লৈ যোৱা হয় ।" তেওঁ লগতে কয় ।

কাৰিকৰী ত্ৰুটিৰ বাবে পাকিস্তানৰ কৰাচীত জৰুৰী অৱতৰণ কৰিবলগীয়া হোৱা দিল্লী-ডুবাইগামী স্পাইচজেটৰ বিমানখনত ১৫০ৰো অধিক যাত্ৰী আছিল (150 passengers present in Delhi-Dubai SpiceJet flight) । কৰ্মচাৰীসকলে বাঁওফালৰ টেংকিৰ পৰা অস্বাভাৱিকভাৱে ইন্ধনৰ পৰিমাণ হ্ৰাস হোৱাটো লক্ষ্য কৰিছিল । তাৰ পিছত সেই সম্পৰ্কীয় প্ৰয়োজনীয় পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰা হয় ।

কিন্তু তেতিয়াও ইন্ধনৰ পৰিমাণ হ্ৰাস হৈয়ে আছিল । সেয়ে এয়াৰ ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰোলৰ (Air Traffic Control) সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি বিমানখনৰ গতিপথ কৰাচীলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হয় । অৱশ্যে বিমানখন অৱতৰণৰ পিছত কৰা পৰিদৰ্শনৰ সময়ত বাঁওফালৰ মুখ্য টেংকিৰ পৰা তেল ওলোৱা কোনো ছিদ্ৰ দেখা পোৱা নাযায় । ডিজিচিএয়ে লগতে কয় ।

লগতে পঢ়ক :কানহায়া লাল হত্যাকাণ্ড: গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰে NIA ৰ মুৰব্বীৰ বৈঠক