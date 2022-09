নিউজ ডেস্ক, ২১ ছেপ্টেম্বৰ : দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত বিভিন্ন স্নাতক পাঠ্যক্ৰমৰ নামভৰ্তিৰ (DU UG Admission 2022) বাবে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে । শিক্ষাৰ্থীসকলে ২৬ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ১০ অক্টোবৰলৈ তেওঁলোকৰ পছন্দৰ মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে । দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ মতে, এতিয়ালৈকে মুঠ 1 লাখ 41 হাজাৰ 502 খন আবেদন লাভ কৰা হৈছে তেওঁ প্ৰকাশ কৰা মতে এই সংখ্যাটো মঙলবাৰে সন্ধিয়া ৬ বজালৈকে ।

বিষয়াজনৰ মতে, এই সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি হ'ব পাৰে । লগতে এইটো অনুমান কৰা হৈছে যে বুধবাৰে সন্ধিয়ালৈ এই সংখ্যাটো ১ লাখ ৫০ হাজাৰ অতিক্ৰম কৰিব । জানিব পৰা মতে, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৭০ হাজাৰ আসনৰ বাবে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে (Application process going on in DU) ।

কাট অফত ৰেহাই নাপায় ছাত্ৰীয়ে

নামভৰ্তিৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়টো ২৬ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ১০ অক্টোবৰলৈ চলিব । এইটো অনুমান কৰা হৈছে যে নামভৰ্তিৰ বাবে প্ৰথম কাট-অফ 10 অক্টোবৰত মুকলি কৰা হ'ব (cut off for admission in DU) । কিন্তু কাট অফত ছাত্ৰীসকলক দিয়া শিথিলতা এইবাৰ উপলব্ধ নহ'ব । প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, প্ৰায় 20 খন মহাবিদ্যালয়ে ছাত্ৰীসকলক প্ৰায় একৰ পৰা পাঁচ শতাংশ ৰেহাই প্ৰদান কৰিছিল ।

অৱশ্যে এই বছৰ CUET নম্বৰৰ বাবে এই প্ৰণালীটো বাতিল কৰা হৈছে । জানিব পৰা মতে, ছাত্ৰীসকলক উচ্চ শিক্ষাত অধিক অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈ এই ৰেহাই দিয়া হৈছিল (no cut off exemption for girls in DU) ।

নামভৰ্তি কেৱল যোগ্যতাৰ ওপৰতহে উপলব্ধ হ'ব

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ মতে, এইবাৰ CUET-এ প্ৰকাশ কৰা নম্বৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যক্ৰমৰ যোগ্যতা অনুসৰি যোগ্যতা জাৰি কৰিব (DU Admission will only on merit) । এনে পৰিস্থিতিত যোগ্যতা প্ৰস্তুত কৰাত মহাবিদ্যালয়খনৰ ভূমিকা সমাপ্ত হৈছে । আনহাতে, যোৱা বছৰলৈকে প্ৰতিখন মহাবিদ্যালয়ে নিজৰ কাট-অফ মুকলি কৰিছিল ।

জানি থোৱা ভাল যে যোৱা বছৰলৈকে যদি এখন মহাবিদ্যালয়ৰ যিকোনো পাঠ্যক্ৰমৰ কাট-অফ 100 শতাংশ আছিল, তেন্তে ছাত্ৰীৰ বাবে এক শতাংশ শিথিল হোৱাৰ বাবে ই 99 শতাংশ আছিল । যাৰ বাবে 99 শতাংশ নম্বৰ পোৱা ছাত্ৰীগৰাকীৰ নামভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ।

