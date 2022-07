আগৰতলা,৪ জুলাই: ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুই অহা ৫ জুলাইত ত্ৰিপুৰা ভ্ৰমণ কৰিব (The presidential election nominee of BJP Droupadi Murmu will visit Tripura)। উত্তৰ-পূব অঞ্চলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু দলৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত দেওবাৰে এক সাংগঠনিক বৈঠকৰ পাছত এই বিষয়ে সদৰি কৰা হৈছে ।

ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ মানিক সাহাই এই ভ্ৰমণৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি সামাজিক মাধ্য়ম ফেচবুকত লিখিছে,'৫ জুলাইত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মনোনীত ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুই ত্ৰিপুৰা ভ্ৰমণ কৰিব (Tripura CM Dr Manik Saha write on Facebook)। দেওবাৰে উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এনইআৰৰ সাংগঠনিক মহামন্ত্ৰীৰ সৈতে সৰ্বভাৰতীয় সাধাৰণ সম্পাদক বিনোদ তৌৰে, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শ্বেখাৱত আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ সম্বিত পাত্ৰৰ উপস্থিতিত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত এই পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা হয়(Union Minister Sarbananda Sonowal in Hyderabad)।'

উল্লেখ্য় যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ মানিক সাহাৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লব কুমাৰ দেৱ, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী জিষ্ণু দেৱ বৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰতিমা ভৌমিক আৰু সাংসদ ৰেবাতি ত্ৰিপুৰা বৰ্তমান হায়দৰাবাদত ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সমিতিৰ (এনইচি) বৈঠকৰ বাবে বাহৰ পাতি আছে ।

