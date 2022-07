নেচনেল ডেস্ক,৫জুলাই: এন ডি এৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে সোমবাৰে ঝাৰখণ্ড ভ্ৰমণ কৰি দেশৰ শীৰ্ষতম পদৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ বিজেপি বিধায়ক আৰু সাংসদসকলৰ উপৰি ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ সমৰ্থন বিচাৰে (Droupadi Murmu visited Jharkhand for support of Jharkhand Mukti Morcha)। তেওঁ জেএমএমৰ সভাপতি শিবু ছোৰেন আৰু কাৰ্যবাহী সভাপতি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেনৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ এন ডি এ বিধায়ক আৰু সাংসদসকলক সাক্ষাৎ কৰে (Droupadi Murmu met JMM president Shibu Soren and Chief Minister Hemant Soren)।

মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেনে ৰাজ্যখনৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল মুৰ্মুক তেওঁৰ আগমনৰ সময়ত আদৰণি জনায় । তেওঁৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অৰ্জুন মুণ্ডা, অন্নপূৰ্ণা দেৱী আৰু অৰ্জুন মেঘৱাল, বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দীপক প্ৰকাশ উপস্থিত থাকে । উল্লেখ্য় যে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু হেমন্ত ছোৰেন দুয়োগৰাকী জনজাতীয় নেতা আৰু চাওতাল জাতিগোষ্ঠীৰ অন্তৰ্ভুক্ত । এই জাতিগোষ্ঠীৰ লোক ঝাৰখণ্ডৰ লগতে উৰিষ্যাত যথেষ্ট সংখ্য়ক আছে ।

আনহাতে,জ্যেষ্ঠ জেএমএম নেতা লবিন হেমব্ৰোমে কয় যে ছোৰেনক দলটোৱে কেন্দ্ৰৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত উপযুক্ত সিদ্ধান্ত ল'বলৈ কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছে । তেওঁ (ছোৰেন) শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰিছে আৰু আমি অতি সোনকালেই দলৰ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিব ৷ হেমব্ৰোমে কয়। ইপিনে, ছোৰেনে যোৱা ২৭ জুনত দিল্লীত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু এন ডি এৰ আন নেতাসকলক লগ ধৰি কৈছিল যে দলটোৱে শীঘ্ৰেই ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত কাক সমৰ্থন কৰিব সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব ।

