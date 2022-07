নেচনেল ডেস্ক, ৪ জুলাই: জম্মু-কাশ্মীৰৰ চাম্বা জিলাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত (আইবি) এখন ড্ৰোন প্ৰত্য়ক্ষ কৰাক লৈ চৰ্চা হৈছে (Drone spotted at International Border in Jammu and Kashmir)। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত (আইবি) ড্ৰোন দেখাৰ পাছতে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে এক বৃহৎ বেষ্টনী আৰু তালাচী অভিযান আৰম্ভ কৰা বুলি নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সূত্ৰই সোমবাৰে সদৰি কৰে । 'আমি তথ্য পাইছিলো যে যোৱা নিশা চাম্বাৰ সীমান্তৱৰ্তী জনপদ চিলিয়াৰীৰ ওপৰত কিছুমান উৰণীয়া বস্তু ঘূৰি আছিল । এইটো হয়তো সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা অহা এখন ড্ৰোন আছিল ।'এজন আৰক্ষী বিষয়াই চাম্বাত এইদৰে কয় ।

আনহাতে, এজন বিএছএফৰ বিষয়াই এই কথা অস্বীকাৰ কৰি কয় যে, ড্ৰোন দেখাৰ বিষয়ে এনে কোনো খবৰ নাই(BSF officer speaks)। এই বিষয়ে শুনাৰ পাছতে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে অভিযান চলোৱা বুলিও বিষয়াগৰাকীয়ে কয় । সোমবাৰে পুৱা ড্ৰোনখনে ভাৰতৰ দিশে কোনো বস্তু নিক্ষেপ কৰিছে নেকি জানিবলৈ চিলিয়াৰীৰ পৰা মংগুচক অঞ্চললৈ সমগ্ৰ সীমান্ত অঞ্চলত এক অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছিল বুলিও তেওঁ কয়(search operation in border belt from Chilliyari to Manguchak)।

অঞ্চলটোত চলা অনুসন্ধান অভিযানতো এখন ড্ৰোন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল যদিও একো তথ্য় লাভ কৰা হোৱা নাই । সুৰক্ষা কৰ্মীসকলক ড্ৰোনৰ ভাবুকিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সতৰ্ক কৰা বুলিও বিএছএফৰ বিষয়াগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।

