নিউজ ডেস্ক, ৬ ডিচেম্বৰ : এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিকাশেৰে ডিজিটেল স্বাস্থ্য প্লেটফৰ্ম টাটা 1 এমজিয়ে (digital health platform Tata 1mg) উত্তৰাখণ্ডৰ ডেৰাডুন চহৰত ৰোগ নিৰ্ণয়ৰ বাবে নমুনা সংগ্ৰহ আৰু ঔষধ দ্ৰুতভাৱে প্ৰদান কৰাৰ বাবে ড্ৰোণ বিতৰণ সেৱা আৰম্ভ কৰিছে (drone delivery of diagnostic samples and medicines) । ড্ৰোণ ভিত্তিক বিমান বিতৰণ সেৱাই যান-জঁটৰ বাবে অপব্যয় হোৱা যথেষ্ট সময় ৰাহি কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । কোম্পানীটোৱে বৃহস্পতিবাৰে চহৰখনত ড্ৰোণ বিতৰণ সেৱা আৰম্ভ কৰে (drone delivery service in Uttarakhand Dehradun) ।

টাটা 1 এমজিৰ মুখ্য সঞ্চালন বিষয়া তন্ময় ছাক্সেনাই কয় যে ডুনৰ ৰেচকোৰ্চ, বসন্ত বিহাৰ আৰু কিষাণনগৰত ইয়াৰ বাবে ভঁৰাল মুকলি কৰা হৈছে । ডুন আৰু উত্তৰাখণ্ডৰ অন্যান্য অংশতো তেনে ভঁৰাল অধিক খোলা হ'ব । ছাক্সেনাই জনোৱা মতে, ড্ৰোণে ঔষধ বিতৰণ কৰিব পাৰে আৰু ১০০ কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত নমুনা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে । ৬ কিলোগ্ৰামলৈকে ওজন বহন কৰিব পাৰে ।

তেওঁ কয় যে সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা সম্পৰ্কে প্ৰয়োজনীয় সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা হৈছে । উন্নত দেশসমূহত ইতিমধ্যে প্ৰচলিত ড্ৰোণ বিতৰণ সেৱাটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ২০২১ চনত ভাৰতত আৰম্ভ কৰা হৈছিল । ২০২১ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত মেঘালয় দেশৰ প্ৰথমখন ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হয়, য'ত পশ্চিম খাচী পাহাৰ জিলাত ড্ৰোণৰ দ্বাৰা সফলতাৰে ঔষধ প্ৰদান কৰা হয় (drone delivery service in Meghalaya) ।

উক্ত ড্ৰোণে ২৫ মিনিটত ২৫ কিলোমিটাৰ যাত্ৰাপথ অতিক্ৰম কৰি ইতিহাস সৃষ্টি কৰিছিল । স্মৰ্তব্য যে চলিত বৰ্ষৰ জুলাই মাহত উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীয়ে ৰুঢ়কীৰ ৰামনগৰ অঞ্চলত এটা ড্ৰোণ নিৰ্মাণ গোট উদ্বোধন কৰে (Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami) । নিৰ্মাণ কোম্পানী ৰোটাৰ প্ৰিচিচন ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ প্ৰাইভেট লিমিটেডেও (Roter Precision Instruments Private Limited) এই উপলক্ষে দুটা ড্ৰোণ মুকলি কৰিছিল । আনকি কোম্পানীটোৱে এইকথাও কয় যে ই উত্তৰাখণ্ডৰ যুৱক-যুৱতীসকলক অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰি গোটটোত প্ৰয়োজনীয় ১০০ জন অভিযন্তাক সংস্থাপন প্ৰদান কৰিব ।

