জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তন আৰু ভুল খাদ্যাভ্যাসৰ বাবে আজিকালি এচিডিটিৰ সমস্যাটো সাধাৰণ হৈ পৰিছে । তেলীয়া আৰু টেঙা খাদ্য, টোপনিৰ অভাৱ, অকাল খাদ্য আদিয়েও পেটত জ্বলা-পোৰা আৰু গেছ সৃষ্টি কৰে। যদি আপুনিও এচিডিটিৰ সমস্যাত ভুগি আছে, তেন্তে কিছুমান পানীয় সেৱন কৰাটো আপোনাৰ বাবে উপকাৰী হ’ব পাৰে(5 drinks to get relief from acidity problem)। এই পানীয়সমূহৰ বিষয়ে জানো আহক...

১/ জিৰাৰ পানী

জিৰাত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আঁহ পোৱা যায় । যিয়ে পাচনতন্ত্ৰ সুস্থ কৰি ৰখাত সহায় কৰে । ইয়াক সেৱন কৰিলে এচিডিটিৰ সমস্যাৰ পৰা সকাহ পাব পাৰি । ইয়াৰ বাবে আপুনি জিৰাৰ পানী খাব পাৰে(what juice is good for acid reflux)। ইয়াক তৈয়াৰ কৰিবলৈ কেৰাহীত পানী লৈ জিৰা দি উতলাই লওক । তাৰ পিছত ফিল্টাৰ কৰক, যেতিয়া কুহুমীয়া হৈ পৰে তেতিয়া পান কৰিব পাৰে ।

২/ নেমু আৰু মৌ পানীয়

ভিটামিন-চি আৰু প্ৰদাহ নিবাৰণকাৰী গুণ নেমুত পোৱা যায় । যিয়ে পেটত উপস্থিত বেক্টেৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়ে । নেমুৰ ৰস কুহুমীয়া গৰম পানীত মিহলাই লওক । তাত এচামুচ মৌও দিব । এই পানীয়ই এচিডিটি দূৰ কৰাত সহায় কৰে ।

৩/ চফ গুটিৰ পানী

পাচনতন্ত্ৰৰ বাবে চফ অত্যন্ত উপকাৰী বুলি গণ্য কৰা হয়(what to drink for acid reflux at night)। চফৰ পানী খালে পেটৰ বিষ আৰু গেছৰ সমস্যা দূৰ কৰিব পাৰি । ইয়াৰ বাবে পানীত চফ মিহলাই উতলাই লওক, কুহুমীয়া হ’লে সেৱন কৰিব পাৰে । ইচ্ছা কৰিলে চফ পানীত তিয়াই ৰাতি ৰাতি ৰাখি ৰাতিপুৱা খাব ।

৪/ হিঙৰ পানী

হিঙে খাদ্যৰ সোৱাদ আৰু সুগন্ধি বৃদ্ধি কৰে আৰু স্বাস্থ্যৰ বাবেও উপকাৰী । হিং পানীয়ে গেছৰ সমস্যাৰ পৰা সকাহ দিয়াত সহায় কৰে । ইয়াৰ বাবে আধা চামুচ হিং পাউদাৰ এগিলাচ কুহুমীয়া পানীত মিহলাই লওক । এই পানীয় সেৱন কৰিলে এচিডিটিৰ সমস্যাৰ পৰা সকাহ পাব পাৰি ।

৫/ আদাৰ পানী

আদাত এন্টি বেক্টেৰিয়াল গুণ পোৱা যায় । যিয়ে পেটৰ বিষ আৰু গেছ দূৰ কৰাত সহায় কৰে । এই পানীয় বনাবলৈ আদা এটুকুৰা পানীত মিহলাই উতলাই লওক । যেতিয়া ই কুহুমীয়া হৈ পৰে তেতিয়া ইয়াক সেৱন কৰিব পাৰি ।

